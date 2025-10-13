この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「【知らないと売上が落ちる！？】リードの質が悪い時の改善方法公開！」と題し、リード獲得広告の課題と解決策について語った。



動画冒頭、有馬氏は「リードの質が悪い。まあでもそんなのいろんな問題があるよね。何を思ってリードの質が悪いって言ってるか。どこまでウェブ広告に期待してるんだよって話になっちゃうじゃん」と現場のリアルな声を紹介。リードの質に悩む視聴者の質問に対し、「制約に繋がらない人が来てしまう背景には、ターゲット顧客の定義やサービスのオファー内容そのものがずれているケースが多い」と指摘した。



さらに、「広告で“今すぐ契約したいです！”という質の高いリードばかり来るなんて幻想」とバッサリ。「資料ダウンロードをさせても、ユーザー心理としては“怪しい”と思われたり、必要性を感じなければ電話にも出てもらえない」と語り、ウェブ広告と受け取る側とのギャップを強調した。



特に重要なのは、オファー設計の独自性と希少性。「リード獲得広告って、適当なオファーでも簡単にリードは取れちゃうけれども、“今すぐアクションしたい”と本気で思わせる広告設計がすごく重要」と有馬氏。「他社と比較されて終わるような資料やオファーでは、薄いリードしか集まらない。自社だけの優位性や希少性を前面に出すことが、本当に話を聞きたい顧客を動かす鍵」と自身のノウハウを説いた。



また、「例えばうちでも、Meta広告のガイド資料はリード獲得単価が300円程度、電話対応も良好。一方、Taboola広告のガイドは少しコスト高だが、届けたい経営者層にはそもそも認知されていないのでリードの中身が異なる」と、具体例を交えながら「誰を対象にどんなオファーを投げるかで、成果が全く変わる」と実体験をもとに語る一幕もあった。



動画は「リードの質が悪いなと感じている人は、今すぐ自社サービスや広告のオファー設計を見直してほしい」「今すぐ話を聞きたい！と思ってもらえるような魅力的で独自性のある広告設計を、ぜひ検証・改善してほしい」と視聴者にエールを送りつつ締めくくられた。