糖尿病で手がしびれる？ ― それは神経障害の初期サインかもしれません

はじめに

「最近、手がピリピリする」「物を落としやすくなった」――そんな症状が続いていませんか？

糖尿病では、血糖値の高い状態が続くことで神経が少しずつ傷ついていくことがあります。これを「糖尿病性神経障害」といい、手足のしびれや感覚の鈍さとして現れることが多いです。

本記事では、糖尿病による手のしびれの原因や仕組み、放置するリスク、そして早期の対処法について解説します。

1. 糖尿病性神経障害とは

糖尿病による高血糖状態が長く続くと、神経に栄養を送る血管がダメージを受け、神経細胞が少しずつ機能を失います。これが糖尿病性神経障害です。

糖尿病の三大合併症のひとつであり、もうひとつのサインである「しめじ」（神経障害・目・腎臓）の“し”に当たります。

糖尿病性神経障害にはいくつかのタイプがありますが、最も多いのが末梢神経障害です。手足の末端から始まり、少しずつ範囲が広がるのが特徴です。

2. 手に出るしびれの特徴

(1) ピリピリ・ジンジンとした感覚

電気が走るような軽い痛みや、手袋をしているような違和感が出ます。

(2) 感覚が鈍くなる

熱い・冷たい・痛いといった感覚が鈍り、火傷やけがに気づきにくくなることがあります。

(3) 夜間や安静時に悪化

夜寝ているときや手を使っていないときにしびれが強く出ることがあります。

(4) 足にも症状が出る

最初は足先に出て、徐々に手指にも広がる「手袋靴下型」の分布が典型的です。

3. 糖尿病以外のしびれとの違い

手のしびれには、頸椎症や手根管症候群など他の原因もあります。

糖尿病性の場合は、両手対称にゆっくり進行するのが特徴です。

・頸椎症：片側優位、首の動きで悪化

・手根管症候群：親指・人差し指・中指のしびれが中心

・糖尿病性：左右対称で、感覚鈍麻を伴う