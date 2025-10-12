飼い主さん家族と暮らす、チワワのうららちゃん。この日は、海外での単身赴任から一時帰国していたパパさんが再び旅立つ日です。空港リムジンバスに乗り、羽田空港へ出発したパパさんを見送る健気な姿に、多くの視聴者が心を震わせました。うららちゃんの様子は、記事執筆時点で、投稿は2万9000回以上再生されています。

【動画：海外で単身赴任中のパパが一時帰国→愛犬と12日間過ごし、お別れの日…】

あっという間の一時帰国

Instagramアカウント「@uraran.a_a.0610」に投稿されたのは、パパさんが海外へ飛び立つ日の様子です。

海外で単身赴任中のパパさんは、12日間だけ一時帰国していました。

楽しかった家族そろっての時間はあっという間に過ぎ、気づけば出国の日。パパさんは、早朝のリムジンバスに乗って空港へ向かいます。

うららちゃんとママさんは、一緒にリムジンバスの乗り場までパパさんのお見送りに行きました。

パパさんとのお別れに…「待って」

屋外のリムジンバス乗り場で、バスに乗り込んだパパさんを見つめるうららちゃん。ママさんに抱っこされながら、じっと窓の中のパパさんを見ていました。

うららちゃんは、「私は一緒じゃないの？」「またしばらく会えないの？」と考えているような、寂しげな表情です。二度と会えないわけではないことは理解しているようですが、またしばらく会えないことも理解しているうららちゃん。

パパさんを乗せたバスが出発すると、バスを追いかけて走り出しました。

「行ってらっしゃい」

少しの間バスを追いかけていたうららちゃんですが、ママさんと一緒に止まり、走り去るバスを見送ることに…。

寂しいし、一緒にいたいけれど、仕方のないことだとわかっています。「行ってらっしゃい」と、ママさんと一緒にパパさんを見送りました。

バスがいなくなっても、遠くを見つめるうららちゃん。もしかして、パパさんが戻ってくるかも…と、考えてしまうのでしょうか？

パパさんの出発を理解し、じっと静かに寂しさを飲み込むうららちゃんの姿は、まるでパパさんの無事を祈っているようです。

一連のうららちゃんの様子から、日頃の家庭の温かさが伝わってきます。だからこそ、大好きなパパさんと離れ離れになるのは、うららちゃんにとってすごく寂しいことでしょう。

また会える日を楽しみに、ママさんたちと健康に過ごしてほしいです。

Instagramアカウント「@uraran.a_a.0610」では、うららちゃんの幸せいっぱいな様子を発信中。元繁殖犬からすっかり家庭犬になったうららちゃんの温かな日々に癒されたい方は、ぜひ一度アカウントをチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagram「うらら(@uraran.a_a.0610)」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。