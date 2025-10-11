この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大大阪市立美術館（大阪市天王寺区）で10月25日から、大阪・関西万博のイタリア館で展示された芸術作品の一部を紹介する特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」が開かれる。10月10日、イタリア館で記者発表会が行われた。



同展は、日伊国交160周年記念および大阪・関西万博開催記念として開催されるもの。ギリシャ神話の神アトラスが肩に天球儀を載せた彫刻「ファルネーゼのアトラス」や、万博でイタリア国外初公開されたペルジーノの「正義の旗」を展示する。このほか、レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」から2点も出品される。



発表会に登壇した横山英幸大阪市長は「万博は少し心配された時期もありました。始まってからとても話題になり、そして今、多くの来場者が楽しんでいただいています。その中でもイタリア館は非常に人気です。SNSを中心にすばらしさが発信されて、会期を通じてこの万博の成功に最も大きく力をいただいた大きな要因がイタリア館です。歴史もそうですし、文化もすばらしい。イタリア館の展示物が、大阪で引き続き展示できることを心からうれしく思います」と話した。



開館時間は9時30分～17時。日時指定予約優先制。観覧料は、一般＝1,800円、高大生＝1,500円、小中生＝500円。休館日は月曜（祝日の場合は開館し、翌平日休館）、年末年始（12月29日～1月2日）。2026年1月12日まで。