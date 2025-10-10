【SMP [SHOK UGA N MODELING PROJECT] 魔神合体マジキング＜シャドウバージョン＞＆魔法陣オプションパーツセット】 10月10日13時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：13,200円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 魔神合体マジキング＜シャドウバージョン＞＆魔法陣オプションパーツセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日13時より予約受付を開始した。発送は2026年4月を予定し、価格は13,200円。

本商品は特撮テレビドラマ「魔法戦隊マジレンジャー」に登場したマジキング＜シャドウバージョン＞をプラキット化したもの。放送当時のDX玩具の懸賞品として登場した特別カラーのマジキングが再現されている。

ダークな装飾となった5体のマジマジン形態からマジキングへの合体も再現されている。また、組み替えによってマジドラゴンにすることも可能。

さらにオプションとして魔法陣のエフェクトシート2種と台座が付属する。

(C)東映