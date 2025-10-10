¡Ô²»Å´¤Î¤»¤¤¤ÇÃæ»ß¤Ë¡ÕSixTONES¤Î¿·´´ÀþÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤ï¤º¤«9Æü¤Ç½ªÎ»
¡¡10·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿SixTONES¤ÈÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖEnjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.¡×¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¤È¾åÌî±Ø¡¢ÂçµÜ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡ØShine with U¡Ù¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥í¥Ç¥£¤¬È¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«»Ï¤«¤é¤¿¤Ã¤¿9Æü´Ö¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô¥Û¡¼¥à¾å¤Ç¡ÖÊÁ¤ÎÄ¹¤¤½¸²»¥Þ¥¤¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÏ¿²»¤ò»î¤ß¤ëÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ï¹â°µÅÅÎ®¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÍÀþ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç´¶ÅÅ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼þ°Ï¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ãí°Õ´µ¯¤Î°ÆÆâÊüÁ÷¤ä½ä²ó·ÙÈ÷¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ÎÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢¸µ¤ÎÈ¯¼Ö¥Ù¥ë¤ËÌá¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡Ãæ»ßÈ¯É½¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë9Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡¢
¡Ô¥Û¡¼¥à¾å¤ÇÊÁ¤ÎÄ¹¤¤½¸²»¥Þ¥¤¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·Ï¿²»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ï¹â°µÅÅÎ®¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÍÀþ¤Ë¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç´¶ÅÅ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¶¨ÎÏ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿SixTONES¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÅ´¥ª¥¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö²»Å´¡×¡Ê²»¤òÏ¿²»¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤àÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î¤»¤¤¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸«¤¿¤é¡ÖÅ´¥ª¥¿¡×¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤è¤Ê¡£Å´¥ª¥¿¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¼ñÌ£¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡Õ
¡Ô°ìÉô¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Î¼é¤ì¤Ê¤¤²»Å´¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¡Õ
¡¡°ìÉô¤Ç¤ÏÅ´Æ»¥Þ¥Ê¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤SixTONES¥Õ¥¡¥ó¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢10·î1Æü¤ËX¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¾å±Û¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ä¹¤¤½¸²»¥Þ¥¤¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¹Ô°Ù¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡È»£¤êÅ´¡É¤È°ã¤¤¡¢¡È²»Å´¡É¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡£X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï10Âå¤é¤·¤ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ø¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¡È²»Å´¡É¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤À¤±¤Ë¡¢»£¤êÅ´¤â²»Å´¤â¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£