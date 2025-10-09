(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

プレシードジャパンは、AVIOTブランドより、「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」とのコラボ完全ワイヤレスイヤフォン「TE-V1R-MMM」の予約販売を、直販サイトにて10月9日12時より開始した。価格は22,880円。規定数に達し次第予約は終了。2026年1月下旬より順次配送される。

イヤフォン本体やチャージングケースは、魔法少女の証であるソウルジェムをモチーフとしたロゴをあしらい、シンプルでありつつも作品世界観を象徴するデザイン。

パッケージにはまどかたちがイヤフォンを着けている姿を描きおろしたビジュアルを採用している。

今回のコラボイヤフォンには、操作をアシストしてくれる「システムボイス」と、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を計200種類以上搭載。専用のアプリでいつでも好きなモードに切り替えて楽しめる。ボイスについては製品ページを参照のこと。

ボイスの一例

ベースモデルのTE-V1Rは、10mm径ダイナミックドライバーとバランスド・アーマチュアドライバーのハイブリッド構成。周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動調整するアダプティブハイブリッドノイズキャンセリング機能を備えている。

Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AAC、LDACをサポート。最大2台の端末に同時接続できるマルチポイントにも対応する。

AVIOT独自の省電力技術により、単体で最大19時間、充電ケース併用で最大62時間の音楽再生が可能。約10分の充電で最大120分再生できる急速充電に対応。ワイヤレス充電も行なえる。

シリコンイヤーピース(S/M/L)、USB-Cケーブルが付属する。

AVIOT × 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 コラボイヤホン スペシャルムービー