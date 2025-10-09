金田久美子、水着姿を披露！「完璧」とコメント殺到

プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。貴重な夏休みを振り返りました。

健康的な「夏休み」ショットに反響続出

金田プロは「夏休みっぽい夏休み」「ワン達と贅沢な時間を過ごせて とっっっっても幸せなプチ旅行でした」と綴り、プールで楽しむ様子を公開しました。

写真では、庭のようなスペースに置かれた折りたたみプールでビキニ姿で立つカットや、プールの中でくつろぎながらお酒を楽しむ姿、夕日を背景にボトルを高く掲げるシーンなどを披露。また、愛犬たちとボール遊びをしたり、プールに挑戦させる動画も投稿しました。

投稿の最後には「テンション上がってる時は片手を上げる癖があるみたいでした」とハッシュタグを添えてコメント。写真を見たファンからは「いいですね」「震えました」「グラビアアイドルちゃいますの」などの称賛のコメントがあふれていました。

また別日には、誕生日を迎えたことをファンに報告しました。

「素敵な歳の重ね方ができるよう……」36歳になった金田プロが心境を吐露

8月14日に誕生日を迎えた金田プロは「先日、36歳になりました」「たくさんのお祝いメッセージ、ありがとうございました」とファンへ感謝を伝えました。

続けて「心身ともに、そしてゴルフでも年齢を言い訳にしない毎日を送れるように。素敵な歳の重ね方ができるよう、日頃の生活からより一層努力して参ります」とコメントしました。

投稿された写真には、黒のオフショルダーでお祝いの食事を楽しむ姿が投稿。テーブルの上には「Happy Birthday Kumi」と記されたメッセージプレートも。また投稿画面を細部まで再現した“インスタグラム風”のケーキや、色鮮やかな花束の数々など、多くの友人や関係者から受け取った祝福の品を公開しました。

「応援してくれる皆様、いつもありがとうございます！」とファンに対して、改めて感謝の思いを記し、最後に最後には「文章、36歳っぽくしてみた」とハッシュタグでお茶目な一面も見せました。

この投稿校にファンからは」「ずっとずっと輝いてね！」「ギャルファー最高です」「36歳のくみちゃんも変わらず大好き！」「最高の1年になりますように」といった温かなメッセージであふれていました。

また別日には日々のトレーニングとコンディショニングの取り組みを明かしました。

金田プロが今年に入って取り入れた「ゴルフにいいこと」とは？

金田プロは「アンテナをビンビンに張ってゴルフに良さそうな事は全て取り入れる生活をしてます」とコメント。2022年以来の3勝目を目指す金田プロは、今季から走り込みや上半身強化、ヨガ、グルテンフリーの食事、目のトレーニング、5本指ソックスの活用、そして毎日の瞑想まで、多角的に実践しているとのことです。

その結果もあってか「ここ最近は距離が15～20ヤードくらい伸びて体の変化もすごく感じられるようになりました」と綴りました。また「しんどいなーってなる時も変化を楽しみながら前向きに取り組めてます」と前向きな姿勢を示しました。

最後に「あとはポンコツパターをなんとかして結果出せる待ち！継続あるのみ」と、ユーモアを交えて文章を締めた金田プロ。この投稿にファンからは「マジ優勝してほしい！３勝目頑張れ！」「いつもこんなに頑張れるくみちゃんはほんとにかっこいいです！！！」「いっぱいいっぱいゴルフに向き合って素晴らしい」などのコメントが寄せられていました。

