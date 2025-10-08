【ローソン】週末限定『よくばりスイーツ』4品発売、重量感のある「クリームケーキ」「モンブラン」など金･土･日のみ納品

ローソンはこのほど、週末限定の『よくばりスイーツ』4品を順次発売している。店頭への納品日が金･土･日曜日のみとなっており、発売期間は最大で金〜火曜日。

10月3日に発売した「よくばりティラミス」(税込538円)と「よくばりカラフルケーキ」(税込621円)に加え、10月10日から「よくばりモンブラン」「よくばりクリームケーキ(いちごソース入り)」(各税込538円)の販売を開始する。

ローソンで販売しているスイーツの大半は毎日店舗に納品されているが、今回発売する『よくばりスイーツ』4品は、金･土･日の週末のみ納品される。1週間頑張った自分へのご褒美として手に取ってもらえるよう、重量感のあるスイーツに仕上げた。容器の大きさは12.8cm×12.8cmあり、家族や友人とシェアするのもおすすめだという。

各商品の詳細は以下の通り。

◆よくばりティラミス(税込538円)

コーヒーシロップを染み込ませたビスキュイに、ティラミスクリームを絞り、コーヒーココアパウダーを振りかけている。10月3日発売。納品日は10月3日〜5日、17日〜19日、11月7日〜9日。

※沖縄県は上記期間に加え、11月21日〜23日も納品する。

※11月は東北地区、新潟県では販売しない。

ローソン「よくばりティラミス」

カラフルなチョコをふんだんにトッピングしたケーキ。いちごムースとスポンジ、ミルクホイップを重ねた。あっさりと食べられる味わいだという。10月3日発売。納品日は10月3日〜5日、17日〜19日、11月7日〜9日。

※沖縄県では販売しない。

※11月は東北地区、新潟県では販売しない。

ローソン「よくばりカラフルケーキ」

◆よくばりモンブラン(税込538円)

スポンジの上に、生クリームを配合したホイップクリームを重ね、渋皮栗のペーストを使ったモンブランクリームを絞っている。10月10日発売。納品日は10月10日〜12日、24日〜26日、11月14日〜16日。

※沖縄県では販売しない。

※11月は東北地区、新潟県では販売しない。

ローソン「よくばりモンブラン」

スポンジに、いちごソースとクリームを重ねたシンプルなケーキ。大容量だが、甘さ控えめのクリームといちごソースの酸味で、さっぱり食べられるという。10月10日発売。納品日は10月10日〜12日、24日〜26日、11月14日〜16日。

※沖縄県は上記期間に加え、11月28日〜30日も納品する。

※11月は東北地区、新潟県では販売しない。

ローソン「よくばりクリームケーキ(いちごソース入り)」