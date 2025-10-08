カルビーのJagabeeに「ムーミン」作品にゆかりの深い、伝統的な北欧の家庭料理を再現した「アンチョビポテトグラタン味」が、数量限定で登場。

定番の「うすしお味」と共に、新しい「ムーミン」とのコラボパッケージで発売されます！

Jagabee「ムーミン」アンチョビポテトグラタン味

発売日：2025年10月13日（月）

価格：オープン ※想定価格 270円(税込)前後

内容量：75g（15g×5袋入り）

販売店舗：コンビニエンスストア以外の店舗

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります

※店舗によって取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります

じゃがいもの味わいと独自のサクッホクッとした食感が楽しめるカルビーの「Jagabee（じゃがビー）」に、「ムーミン」とコラボレーションした「アンチョビポテトグラタン味」が登場。

環境配慮の取り組みや自然を楽しむ企画を展開する「Jagabee Happee3プロジェクト」の1つ「Green Project」の第4弾として発売されます☆

「Jagabee」と世界中で愛されるフィンランド生まれの物語「ムーミン」は、2023年から「Jagabee Happee3プロジェクト」を展開中。

「Green Project」「FAN＆FUN Project」「Pass the Happee Project」の3つプロジェクトで構成され、「ムーミン」たちが、各プロジェクトのアンバサダーに就任しています。

2025年の「ムーミン」小説の出版80周年を記念し、「Green Project」の第4弾として、一緒に味わいを開発した「アンチョビポテトグラタン味」を発売されることになりました！

「Jagabeeアンチョビポテトグラタン味」は、「ムーミン」作品にゆかりの深い、北欧の伝統的な家庭料理の味を再現。

2025年10月13日より数量限定発売されるほか、定番の「うすしお味」も新しいコラボレーションパッケージで発売中です☆

※いずれも無くなり次第終了

【限定販売】Jagabeeアンチョビポテトグラタン味

「ムーミン」作品にゆかりのある、北欧の伝統的な家庭料理の味わいを「Jagabee」で再現した「アンチョビポテトグラタン味」

こんがり焼いた香ばしさと玉ねぎの甘みや、あとひくアンチョビの味わいが楽しめます！

パッケージデザインは、約4000人のムーミン公式ファンクラブ会員へのアンケート結果を参考に決定。

異なる側面の絵柄を2つ重ねると、1つの絵になる仕掛けがポイントです。

中の内袋は、全16種類のキャラクター＋アルファベットのデザインが採用されています☆

【定番】Jagabeeうすしお味

「Jagabee」定番の「うすしお味」は、2024年とデザインを変え、新しい「ムーミン」のコラボレーションパッケージで登場。

正面と側面で、それぞれ異なるキャラクターがあしらわれています！

「Jagabee Green Project」キャンペーン MOOMIN×Jagabeeオリジナルデザイントートバッグプレゼント

対象商品：75gJagabeアンチョビポテトグラタン味、75gJagabeeうすしお味、75gJagabeeバターしょうゆ味、75gJagabee紀州産完熟梅味、38gJagabeeうすしお味、38gJagabeeバターしょうゆ味、456gJagabeeうすしお味 (コストコ)、85gJagabeeうすしお味 たっぷりパック、85gJagabeeバターしょうゆ味 たっぷりパック

対象商品を購入すると応募できる、マストバイキャンペーンを実施。

「ムーミン」「リトルミイ」「スナフキン」と、好きなアルファベットの組み合わせでデザインをカスタマイズできるトートバッグが当たります☆

MOOMIN×Jagabeeのオリジナルデザインで、自分だけのトートバッグをゲットできるキャンペーンです！

※無くなり次第終了

「ムーミン」作品とゆかりのある、北欧の伝統的な家庭料理の味を再現した「アンチョビポテトグラタン味」を限定販売。

Jagabee「ムーミン」アンチョビポテトグラタン味は、20255年10月13日より数量限定で発売です！

