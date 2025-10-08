Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）がHAN（ハン）の頬にキスする姿が、大きな反響を集めている。

【写真・動画】「やばい動悸が…」Stray Kidsアイエン＆ハンの公開キスの瞬間 / メンバーの凛々しい伝統衣装姿

■スキズメンバーも絶叫！ハンの肩に手を回してキスするアイエン

Stray Kidsは、YouTubeのバラエティコンテンツ『SKZ CODE』にて韓国の伝統行事・秋夕（チュソク）に合わせた企画を公開。朝鮮時代を舞台とした設定で、メンバーが凛々しく伝統衣装に身を包み、様々なゲームに興じる姿が捉えられた。

アイエンは現代からタイムスリップしてきた高校3年生に扮し、ハンは門番、Lee Know（リノ）は王様、Bang Chan（バンチャン）は近衛武士など、メンバーはそれぞれ個性豊かなキャラクターに変身。ゲームの結果に一喜一憂して盛り上がり、終盤でアイエンがハンの肩に手を回し、頬にキスをした。

仲が良く、練習生時代にハンがアイエンの頬にキスをしたがアイエンはそれを認めないというやりとりから“ポッポズ”（ポッポは韓国語でキスの意）というコンビ名で親しまれるふたり。ついにカメラの前で披露された公開キスに、バンチャンは両手を口に添えて乙女なリアクションを見せ、Felix（フィリックス）は口を大きく開いて爆笑。Changbin（チャンビン）は「羨ましい」と呟いていた。

SNSでは「ぎゃーーーー」「やばい動悸が…」「ポッポズ永遠なれ」「肩に回す手が最高」「大口開けて叫んだ」「アイエンさんの手の位置見ちゃって横転」「乙女になるバンチャン可愛すぎw」「嬉しすぎて言葉にならない」「羨ましいチャンビン笑」「おめでとうハンジソン…」「やり切った顔してるハンさんおもろすぎる」と、ファンから熱いリアクションが起こっている。

■動画：Stray Kids『SKZ CODE Ep 84』『SKZ CODE Ep 83』