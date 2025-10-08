米レビューサイトのより、ディズニー『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』のスコアが発表された。

本記事時点で、レビュー件数は62件でスコアは55%。今後のレビュー追加によってスコアは上下されるはずだが、出だしとしてはやや低調。2010年の前作『トロン：レガシー』は批評家スコア51％、一般スコア64％。

https://www.rottentomatoes.com/m/tron_ares

SNSでの反応は上々に見えた。「ドキドキハラハラ、視覚的にも圧巻」（）「とても楽しいビジュアルと、とても推進力あるサウンドトラック、そしてファンを惹きつける『トロン：レガシー』要素」（）、「あらゆる面で圧巻」「IMAXで見るべき視覚スペクタクル」（

）「視覚的に圧倒的で、NINの楽曲が最高」（

）と好評だ。

「『トロン：アレス』は、このシリーズに求めていた全てがある。間違いなく傑作。NINのスコアが圧倒的で、ビジュアルの饗宴。AI主体のプロットは驚くほど魅力的で現代的だった。グレタ・リーとエヴァン・ピータスが素晴らしく、ジャレッド・レトもマジでカッコよかった。セリフに少し不安定なところもあったけれど、アクションとスコアで補って余りある。できるだけ大きなスクリーンで見るべき！」（）

これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた「トロン」シリーズ。しかし、『トロン：アレス』で描かれるのは、その逆。デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、ついに現実世界へと襲来する。圧巻のビジュアルのほか、NIN（ナイン・インチ・ネイルズ）が手がけたクールでパワフルな音楽への評価も高い。

『トロン：アレス』は2025年10月10日、日米同時公開。

