株式会社タムロンは、ニコンZマウント用の交換レンズ「70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2（Model A065）」を10月23日（木）に発売する。希望小売価格は19万9,980円。

ズーム全域で開放F値をF2.8とした、35mmフルサイズ対応のズームレンズ。2023年10月にソニーEマウント用を発売済み。製品名に付した“G2”は、2020年に登場した「70-180mmF/2.8 Di III VXD（Model A056）」の後継機を意味する。

特徴は、独自開発の手ブレ補正機構VC（Vibration Compensation）を搭載しながらも全長158.7mm、質量865gの小型軽量に抑えた点。手ブレ補正機構を搭載したフルサイズミラーレスカメラ用のF2.8望遠ズームレンズにおいて最小・最軽量のサイズ感という。

AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）を搭載。高速かつ高精度で、静止画だけでなく動画撮影においても安定したフォーカス性能を発揮するとしている。

PCおよびスマートフォンで使えるアプリケーション「TAMRON Lens Utility」にも対応。機能のカスタマイズも可能としている。

対応マウント ニコンZマウント 開放絞り：F2.8 最小絞り F22 レンズ構成：15群20枚 絞り羽根：9枚（円形絞り） 最短撮影距離：0.3m（WIDE）/0.85m（TELE） 最大撮影倍率：1:2.6（WIDE）/ 1:4.7（TELE） フィルター径：φ67mm 外形寸法：φ83×158.7mm 質量：865g 標準付属品：花型フード、フロントキャップ、リアキャップ