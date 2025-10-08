UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬で英国風エレガンスを日常に

2025年秋冬、UNIQLO and JW ANDERSON が提案するのは、英国伝統のフィールドウェアをモダンに再構築した装いです。アウトドアの趣を洗練させながら、冬の寒さに対応する機能性をしっかり備えたラインナップが登場。メンズ、ウィメンズ、そしてグッズまで揃い、スタイルから小物までトータルで楽しめるコレクションとなっています。10月17日から順次発売予定。冬のおしゃれを一新したいあなたにぴったりな冬の装いがここにあります。

英国フィールド着想の冬アウター

コレクションの核をなすのは、ハンティングジャケットをヒントにした「パフテックユーティリティジャケット」。

撥水加工や機能中綿「パフテック」を備えながらも、英国クラシックなディテールが光る逸品です。

メンズではワイドテーパードのコーデュロイパンツも登場し、フロントポケットやワークテイストのアクセントが効いています。

冬のレイヤードを彩るニット＆ポンチョ

ウィメンズでは、多機能なポンチョが注目アイテムに。ブランケット風にもなる素材感とボタン留めアウター仕様の2WAY使いは、室内外両方で活躍。

クロップ丈のショートジャケットやバイカラーヘリンボーンのラムクルーネックセーターも登場し、レイヤードを軽やかにまとめます。

ヒップトーンパンツで美尻習慣♡EMSで肛門筋も効率的に強化！

小物で締める、機能派グッズたち

アクセントを添える小物も充実。ヒートテックソックスは5型10色展開で、カラーリングの遊び心も。バッグやキャップもラインナップされ、コレクション全体を統一感のあるテーマで纏めています。

冬の着こなし、新時代の幕開け

UNIQLO and JW ANDERSON 2025 秋冬コレクションは、10月17日（金）より全国80店舗およびオンラインにて展開。

英国の名残を感じさせつつ、実用性と遊び心を併せ持つアイテム群は、日常から旅先まで幅広く活躍しそう。

冬の定番に飽きた方、毎年のコート選びに迷う方にも、新しいスタンダードとして取り入れてほしい提案です。今季はこのコレクションで、冬のおしゃれをアップグレードしましょう。