【SMP [SHOK UGA N MODELING PROJECT] マジンガーＺ パイルダーオン！セット】 10月10日13時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：8,500円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] マジンガーＺ パイルダーオン！セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日13時より予約受付を開始する。発送は2026年4月を予定し、価格は8,500円。

本商品は1972年放映の「マジンガーZ」をアニメカラーVer.としてSMPシリーズで立体化したもの。着脱可能なホバーパイルダー＆ジェットパイルダーをはじめ、ジェットスクランダー、アイアンカッター、ドリルミサイルなど豊富なオプションパーツやエフェクトパーツが付属する。

さらに、SMPシリーズオリジナルギミックにより2025年12月発送予定の「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]鋼鉄ジーグスルーインセット」付属のマッハドリルやパーンサロイドと組み合わせて遊ぶこともできる。

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション