今回ご紹介する「工場夜景ジャングルクルーズ」は、二階建の大きなクルーザーの上から工場地帯の夜景を楽しめるツアー。

夜景評論家の丸々もとおさんプロデュースのもと、日本の三大工場地帯の一つである京浜工場地帯を巡るコースになっています。

実は、日本で初めて京浜運河に客船航路を取得したのが「工場夜景ジャングルクルーズ」。約17年前から続くこだわりのツアーならではの、スペシャルな体験を楽しんでみて。

ツアー中はクルーザーがLEDでライトアップされ、幻想的な雰囲気に。ラグジュアリー感を味わいながら、普段なかなか目にすることのない工場夜景を堪能できるなんて素敵！

夜景と聞くと、ビルや看板が色鮮やかに輝く都会的な景色を思い浮かべる人が多いはず。

このツアーで見られる工場夜景は、みなさんが想像する夜景とは一味違い、鉄骨や鉄筋、コンクリートなどでできた工場が白やオレンジの照明で照らされ、近未来感のある特別な景色が楽しめるんです。

高速道路を車で走るときにチラッと見ることしかできなかった京浜工場地帯を、クルーザーの上からじっくりと鑑賞できるのがぜいたく！



二階建の豪華なクルーザーで巡るツアーにワクワクが止まらない

「工場夜景ジャングルクルーズ」は公式サイトから予約が可能。

予約状況により当日チケットが用意されていることもありますが、確実にツアーを体験したい方は予約がベストです。

ツアー開始時間が近づいたら、15分前を目処に乗下船場所であるピア赤レンガ桟橋に集合。みなとみらい線日本大通り駅から13分ほど、馬車道駅から15分ほど歩いた場所にあります。

船内は全て自由席になっており、当日乗船した順に好きな場所へ座る形式。外の景色が見やすい窓際やデッキ席に座りたい人は、なるべく早めに集合場所へ向かいましょう。（ツアー開始時間の30分以上前の受付はできない可能性があります）

ピア赤レンガ桟橋は赤レンガ倉庫を抜けた先にあるので、余裕を持って訪れて近くを散策するのもおすすめ。このツアーではライトアップされた赤レンガ倉庫も見られるので、日中の景色も堪能しておくと二度楽しめますよ！

このツアーにメインで使われているのは「オセアンブルー」という二階建のクルーザー。2階にはデッキ席があり、自然の風を感じながら夜景が堪能できるようになっています。（別の船での運航となる場合もあります）

クルーザーは総勢144人が乗船できる大型のもの。そこにあえて定員を80人に設定することで広々としたスペースが確保されており、ゆったりと過ごすことができます。こんなにも豪華なクルーザーで工場夜景を鑑賞できるのは「工場夜景ジャングルクルーズ」ならではの魅力！

乗船後は、好きな席に座ります。

1階船内には94席用意されており、余裕を持って座れる広々とした空間になっています。

2階のデッキは、46席あります。

デッキ席は人気なので、混雑時は譲り合って楽しんでくださいね。



時間になったら、いよいよ約90分間のクルーズがスタート！

ピア赤レンガ桟橋→京浜運河→塩浜運河→田辺運河→南渡田運河→京浜運河→ピア赤レンガ桟橋のコースでクルーザーが進んでいきます。

クルーザーにはナビゲーターが同乗しており、解説を聞きながら夜景を鑑賞することができます。

ナビゲーターはプロデューサーの丸々もとおさんから直接レクチャーを受けているため、どこよりも分かりやすくユーモアのある解説が楽しめますよ。

ピア赤レンガ桟橋を出発後、京浜運河を進んでいくと白く照らされるタンクが見えてきます。その姿はまるでキャンドルの灯りのような儚げな印象。水面に映りゆらゆらと輝く姿もロマンチックで思わずうっとり。

塩浜運河（撮影：丸田あつし）

もう少し進むと見えてくるのが、塩浜運河にある東亜石油の工場。白やオレンジ色の照明がついた高さが異なる建物が並ぶ姿は「川崎のモン・サン・ミシェル」ともよばれており、息が止まるほど美しい夜景を楽しむことができます。

塩浜運河（撮影：丸田あつし）

日の沈み具合によって、同じ運河でも違った景色を楽しめるのも特徴。

先ほどの写真と同じ塩浜運河ですが、日が沈みきったあとはより工場×照明の幻想感が際立ち、時間を忘れて見入ってしまうほどの神秘的な夜景を堪能できます。

南渡田運河（撮影：丸田あつし）

南渡田運河の工場夜景も圧巻。暗闇にもくもくと浮かぶ水蒸気が独特な雰囲気を醸し出しており、目を奪われます。

2階のデッキで鑑賞すると、夜風や波の音など自然はもちろん、工場からの作業音やにおいを感じることができるので、夜景をより一層楽しむことができますよ。

工場地帯×自然が織りなす美しい夜景は、場所はもちろん時間や時期によっても見え方が異なるので、その日限りの景色を楽しめるのも特別感があります。

（撮影：工場夜景ジャングルクルーズ）

最後は、ピア赤レンガ桟橋へと戻ってきてクルーズが終了。

この頃には日が沈みきっており、運航開始時には見ることができなかったみなとみらいの華やかな夜景も堪能することができますよ。

ビルの窓明かりや色鮮やかな観覧車の洗練感、ライトアップされた赤レンガ倉庫のロマンチックな雰囲気に、思わず胸がときめきます。クルーザーの上から見るとより最高な気分！

南渡田運河（撮影：丸田あつし）

“海の上でしか見ることができない景色”をコンセプトに始まった「工場夜景ジャングルクルーズ」。運営チームは、今後もそういった場所を発掘していけたらと考えているそう。

心地よい風や波の音など自然を感じながら見る幻想的な工場夜景は、忙しない日々を過ごすあなたに癒やしをくれるはず。ぜひ一度「工場夜景ジャングルクルーズ」に足を運んでみては？



■工場夜景ジャングルクルーズ（こうじょうやけいじゃんぐるくるーず）

住所：神奈川県横浜市中区新港1-1先ピア赤レンガ桟橋

TEL：045-290-8377

運航日：土曜・日曜、祝日 ※運航時間は日没時間により異なるため、詳しくは公式HPを要確認

定休日：月〜金曜 ※祝日を除く

料金：大人6000円、こども（3歳以上12歳未満）3800円（ワンドリンクつき ※メニューは今後変更となる可能性あり）



Text：神村紗彩（vivace）

Photo：丸田あつし、工場夜景ジャングルクルーズ



