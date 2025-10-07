元NMB48メンバー所属のバンドQWER、新曲『Blue Whale』スペシャル映像が話題！公開1日で150万回再生突破

ガールズバンドQWERが、美しいハーモニーで癒しと感動を届けた。

【写真】元NMB48のQWERメンバー

QWERは10月6日、公式YouTubeチャンネルを通じてスペシャルシングル『Blue Whale』のスペシャルクリップを公開した。

公開された映像では、海辺を背景に『Blue Whale』を演奏するQWERの姿が収められている。夜明け前の光が闇を照らすように、深く響くボーカルと繊細なバンドアンサンブルが、聴く者の心を温かく包み込む。

『Blue Whale』のスペシャルクリップは、公開からわずか1日で150万回再生を突破。ファンからは「QWERの“最初の航海”の始まりを告げるような曲」「原曲とはまた違う感動がある」「未来に向かって進む青春を象徴しているようだ」「秋夕（チュソク）最高の選曲」「QWERの音楽に癒されながら生きている」など、称賛の声が相次いでいる。

（画像＝タマゴプロダクション）QWER

『Blue Whale』は、韓国の国民的バンドYBの代表曲をQWERならではの感性で再解釈したリメイク曲。「困難な世の中で恐れを乗り越え、広い世界へ踏み出していこう」というメッセージが込められており、聴く人に勇気と癒しを届けている。

これまでQWERは『T.B.H』『My Name Is Malgum』『Dear』など、発表するたびに韓国内主要音楽チャートの上位を席巻し、“K-POPガールズバンド”としての地位を確立してきた。今回の『Blue Whale』もリリース直後にMelon「HOT100」へランクインし、その人気の勢いをさらに加速させている。

一方、QWERは10月3〜5日にソウルで初のワールドツアー「2025 QWER 1ST WORLD TOUR “ROCKATION”」の幕を開けた。今後はブルックリン、アトランタ、バーウィン、ミネアポリス、フォートワース、ヒューストン、サンフランシスコ、ロサンゼルス、マカオ、クアラルンプール、香港、台北、福岡、大阪、東京、シンガポールなど、世界各地で熱いステージを繰り広げる予定だ。

◇QWER プロフィール

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。