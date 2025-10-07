人気コーヒーチェーン「ドトールコーヒー」は7日までに公式サイトを更新。同社アルバイト従業員が個人で利用しているSNSにおいて、不適切な投稿をしていたことを報告し、謝罪した。

SNSでは、ドトールの従業員とみられる人物が、プラスチックダミーサンプルのソフトクリームを股間に押しつける様子を収めた画像が拡散され、「またバイトテロ」「なぜ学ばない」などと物議を醸していた。

同社公式サイトで「当社アルバイト従業員が個人で利用しているSNSにおいて、不適切な投稿が行われていることが判明いたしました。当該投稿内容は社会的に不適切であり、多くの方々にご不快な思いとご迷惑をお掛けしましたこと、心よりお詫び申し上げます」として謝罪した。

続けて「このような事態となってしまいましたことを重大に受け止め、管理体制の見直し、社内教育の徹底、再発防止に向けた取組みを直ちに実行いたします」とし、これまでの経緯を説明。9月29日に不適切投稿が発覚し、同日中に調査開始。同30日に当該店舗および対象者を特定。10月1、2日に当該対象者へ事実内容を確認。同3日に雇用契約書ならびに社内規定より、懲戒処分を決定とした。

事実関係としてアルバイト従業員がスマートフォンで撮影した画像を非公開アプリ「BeReal」に投稿。BeRealに投稿された画像が非公開グループの誰かの手によりスクリーンショットされた後、他のSNSに転載され、拡散される結果となったと報告した。

なお、SNSなどで事実と異なる情報が拡散されているともし「警察との間で対応を相談しております」と伝えた。