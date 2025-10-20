全国のドトールコーヒーショップでは、2025年10月23日（木）より、期間限定ミルクレープ「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」を発売します。10/23（木）発売「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」実は、昨年も発売され大好評だった「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」、その名の通り、パリパリッとしたチョコレートの食感にとりこになる人が続出、今年も満を持しての再登場です。価格は520円（税込）。温かいコーヒ