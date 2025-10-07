この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『(^ p ^) 2万円攻略行くぞｰ JCBカード スマリボ攻略』のタイトルで配信された動画で、ポイ活系YouTuberのネコ山さんがJCBカードの最新スマリボキャンペーンを徹底解説した。動画では「現金きたー! うひょー! 今日は、現金2万円ですよ」と、冒頭から臨場感たっぷりに2万円キャッシュバック獲得の興奮を伝えつつ、「ポイ活、しょぼくなってる中で、2万円もでかいです」と今もなお高額還元の価値を強調した。

今回のJCBカードキャンペーンについて、ネコ山さんは「スマリボ登録&利用で漏れなく最大2万円キャッシュバック。持ってるカード枚数分できるけど、1カード1回だけ。キャンペーン期間が短いので詰めて短期決戦が吉」とアドバイス。キャンペーンの要点や参加条件、期間の短さなど、初心者にも分かりやすく解説した。

手順については、「まずは未払い分を全て返済してからエントリー。16日以降に一気にやるのがいい」「5万円だけだと5千円、20万円で2万円。10%還元。実質手数料は50円くらい」と具体的な数字をあげてノウハウを披露。「全部で12%還元、合計24,000円得になります」と、自身の実践例も交えて攻略の裏技も紹介した。

また、JCB以外のカードや注意点についても「楽天カードJCBとかは対象外。MyJCBにログインしてお知らせが出るカードのみOK」と注意喚起。「リボ手数料は実質50円払って2万円もらう感覚。これなら許せる範囲じゃないっすか」とポジティブに強調し、初心者にも挑戦を呼びかけた。

動画中盤では視聴者からの「楽天アトリボ」の一部返済に関する質問にも「もちろん一部だけ返済もできる。チャットで細かく設定可能」と柔軟に解説。「JCBカードのスマリボキャンペーンは2万円一撃なんでね、でかいんすよね」と再びキャンペーンの魅力を繰り返した。

動画終盤では、「お金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者に呼びかけ、「チャンネル登録、高評価もよろしく。できる人はハイプやって！」と締めくくった。ポイ活冬の時代でも「ポイント＝現金」という信念で、今後もお得な情報を発信していく姿勢が印象的だった。

YouTubeの動画内容

02:02

スマリボ登録からキャッシュバック条件までを徹底解説
04:50

支払い残高ゼロ化の徹底手順・未確定分と振込問題
08:40

楽天アトリボ：一部返済・チャット返済の裏技とキャンペーン攻略

関連記事

ポイカツ系YouTuber・ネコ山、『セゾンカード終焉の予感』を痛烈解説

ポイカツ系YouTuber・ネコ山、『セゾンカード終焉の予感』を痛烈解説

 ポイカツ達人・ネコ山が伝授「ポイントは現金の上位互換」エアウォレット現金化攻略を公開

ポイカツ達人・ネコ山が伝授「ポイントは現金の上位互換」エアウォレット現金化攻略を公開

 ネコ山氏（ポイカツ解説者）が語る「1円も損しない楽天カードキャンペーン」攻略法

ネコ山氏（ポイカツ解説者）が語る「1円も損しない楽天カードキャンペーン」攻略法
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 2.69万人 541 本の動画
?ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube