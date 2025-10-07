この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『(^ p ^) 2万円攻略行くぞｰ JCBカード スマリボ攻略』のタイトルで配信された動画で、ポイ活系YouTuberのネコ山さんがJCBカードの最新スマリボキャンペーンを徹底解説した。動画では「現金きたー! うひょー! 今日は、現金2万円ですよ」と、冒頭から臨場感たっぷりに2万円キャッシュバック獲得の興奮を伝えつつ、「ポイ活、しょぼくなってる中で、2万円もでかいです」と今もなお高額還元の価値を強調した。



今回のJCBカードキャンペーンについて、ネコ山さんは「スマリボ登録&利用で漏れなく最大2万円キャッシュバック。持ってるカード枚数分できるけど、1カード1回だけ。キャンペーン期間が短いので詰めて短期決戦が吉」とアドバイス。キャンペーンの要点や参加条件、期間の短さなど、初心者にも分かりやすく解説した。



手順については、「まずは未払い分を全て返済してからエントリー。16日以降に一気にやるのがいい」「5万円だけだと5千円、20万円で2万円。10%還元。実質手数料は50円くらい」と具体的な数字をあげてノウハウを披露。「全部で12%還元、合計24,000円得になります」と、自身の実践例も交えて攻略の裏技も紹介した。



また、JCB以外のカードや注意点についても「楽天カードJCBとかは対象外。MyJCBにログインしてお知らせが出るカードのみOK」と注意喚起。「リボ手数料は実質50円払って2万円もらう感覚。これなら許せる範囲じゃないっすか」とポジティブに強調し、初心者にも挑戦を呼びかけた。



動画中盤では視聴者からの「楽天アトリボ」の一部返済に関する質問にも「もちろん一部だけ返済もできる。チャットで細かく設定可能」と柔軟に解説。「JCBカードのスマリボキャンペーンは2万円一撃なんでね、でかいんすよね」と再びキャンペーンの魅力を繰り返した。



動画終盤では、「お金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者に呼びかけ、「チャンネル登録、高評価もよろしく。できる人はハイプやって！」と締めくくった。ポイ活冬の時代でも「ポイント＝現金」という信念で、今後もお得な情報を発信していく姿勢が印象的だった。