フードデリバリー系YouTuberのせーけんわーるどが、10月4日土曜日の夜ピーク稼働の様子を自身のYouTubeチャンネルで公開した。動画タイトルは「フーデリ閑散期でも休日は強いな…！夜ピークやってみた結果！《ウーバー・ロケットナウ配達員》」。せーけんわーるどは、久々の休日の雨という好条件を活かし、「ロケットナウのミッションで1件あたり最大750円上乗せ！驚くほどの大盤振る舞い」と語り、普段はUber Eatsとの併用を行うものの、この日はロケットナウをメインで配達を進めた。



「今日はUberの夜クエがついてないので、ロケットメインでやります」と宣言した彼は、最初の1件目から1350円の高額案件を受注。その後もトリプルやダブル配達で効率よく配達件数を重ねていく。「案の定、連続では鳴らないけど、案件拾えればやはりロケットは高単価。都会に行かなくても4桁案件が来るのは本当にありがたいです」と、地方エリアでも高報酬が得られる点を高く評価した。



この日の途中経過として、開始1時間でわずか4件配達し、2871円を記録。「時給3000円近くまでいくということで、やはりロケットは高単価だなという感じですね」と、通常業務でも十分な報酬を得られる現状に驚きを示した。さらには8軒配達完了で3600円のミッション報酬もあり、「合計2時間半で7,060円、時給に直せば3,864円。ほぼ1万円にも迫る勢い！」と、その稼ぎ頭ぶりを明かした。



動画の終盤では、視聴者コメントに答える形で「雨が降ると単価が上がること、そしてUberでは高額クエストがついても普通の単価は下がりがち。ロケットはミッション中でも高単価を維持しているのが助かる」とリアルな現場の声を届けた。また、「都市部じゃなくても十分稼げるし、ロケットNOWのCMや広告宣伝で今後さらに盛り上がってほしい」と今後の展開に期待感も示した。



最後は「今日稼働していた皆さんの売上、ぜひコメントで教えてください」と呼びかけ、常に最新の配達員事情を共有していく姿勢で動画を締めくくった。配達アプリの競争激化の中で、報酬や働き方に関するリアルな実態レポートとなった。