¿·¼Ö63Ëü±ß¡ª 3¿Í¾è¤ì¤ë¡Ö»Â¿·¥È¥é¥¤¥¯¡×¤¬ÆüËÜ½é¤Î²÷µó¡ª 100km¤ò¡È150±ß¡É¤ÇÁö¤ì¤Æ¡Ö¼ÂÍÑÀ¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡× ±«É÷¤âËÉ¤²¤ë¡Ö¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡×¤¬¡È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¿·¼Ö63Ëü±ß¡ª 3¿Í¾è¤ì¤ë¡Ö»Â¿·¥È¥é¥¤¥¯¡×¤¬ÆüËÜ½é¤Î²÷µó¡ª
¡¡¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î17Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë3ÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖVIVEL TRIKE¡Ê¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¡×¤¬¡¢°ËÀª¸¶»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î»î¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿·¼Ö63Ëü±ß¤Î¡Ö3¿Í¾è¤ê¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê28Ëç¡Ë
¡¡¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤È¥ë¡¼¥Õ¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÇÂç¿Í3¿Í¤¬¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¹¤¤¸åÉôºÂÀÊ¤È¼ýÇ¼ÍÑ¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡ÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹2250mm¡ßÁ´Éý1020mm¡ßÁ´¹â1620-1650mm¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£
¡¡¹â¹äÀ¤Ê¼ÖÂÎ¹½Â¤¤È3ÎØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤°ÂÄêÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÞÁõÏ©¤«¤éÂ¿¾¯¤Î°Ï©¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢4ÎØ¼Ö¤ÈÆ±Åù¤Î¹â¤¤À©Æ°ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ1500W¤Þ¤¿¤Ï2000W¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï45km¤«¤é58km¤òÈ¯´ø¡£
¡¡ºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â50km¤«¤é120km¤È¼ÂÍÑÅª¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î·ÐºÑÀ¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï100km¤¢¤¿¤ê¤ï¤º¤«150±ßÄøÅÙ¤ÈÈó¾ï¤Ë°Â²Á¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Âð¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤ëÉ¸½àÁõÈ÷¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÀßÄê¡£
¡¡¼ÖÂÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Î±«É÷¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¡Ö±«½ü¤±¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢Á´¥â¥Ç¥ë¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¤Ç´ÊÃ±¤ËÃåÃ¦¤Ç¤¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¤Ç¼ÖÆâ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÍÆ°×¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¥ë¡¼¥Õ¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ËÀÑºÜ¤Ç¤¤Ê¤¤Âç·¿¤Î²ÙÊª¤ò±¿ÈÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÍÑÅÓ¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Á°¸å¤òÆ±»þ¤ËÏ¿²è²ÄÇ½¤Ê2¥«¥á¥é»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡×¤ä¡¢²°³°ÊÝ´É»þ¤Ë¼ÖÂÎ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀìÍÑ¤Î¡Ö½ãÀµ±«½ü¤±ÊÝ´É¥«¥Ð¡¼¡×¡¢ÌµÀþ½¼ÅÅ¤äµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö½¼ÅÅµ¡Ç½ÉÕ¤¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤âÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Î¸øÆ»Áö¹Ô¤Ë¤ÏÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¸¡¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁõÃå¤ÎµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢°Ý»ýÈñ¤òÍÞ¤¨¤Æµ¤·Ú¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁõÃå¤ò¿ä¾©¡Ë¡£
¡¡¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï63Ëü±ß¤«¤é84Ëü±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¡¢¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ¸µ¡¦°ËÀª¸¶»Ô¤Ëº¬º¹¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¡ØVIVEL TRIKE¡Ù¤¬°ËÀª¸¶»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤È³Ú¤·¤µ¡É¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×