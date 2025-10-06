¡Ö¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥ÉÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤¾¡ª¡×¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ä¶ÂçÊª¤ÎÍèÆü¤ÇÁûÁ³¡¢¹¤¬¤ë²±Â¬¡Ö°æ¾å¤ÈÂÐÌÌ!?¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3³¬µé¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍèÆü¤òÊó¹ð¡£ÆÍÁ³¤ÎÆüËÜË¬Ìä¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÂçÊª¤ÎÍèÆüÊó¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢²¦¼Ô¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖKonnichiwa¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡¢ÆüËÜ¹ñ´ú¤¬2¤ÄÊÂ¤Ö³¨Ê¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢»û±¡¤ä³¹Ãæ¤ËÐÊ¤à¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Ê£¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åê¹Æ¤Ë¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤òÊª¿§¤¹¤ë»Ñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òËþµÊÃæ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍèÆü¤·¤È¤ë¤À¤È¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«?!¡×¡ÖÍèÆü¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤âX¤Ç¡Öº£¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥ÉÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö°æ¾å¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«!?¡×¤È¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò´üÂÔ¤¹¤ë²±Â¬¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡38ºÐ¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢Àè·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¢¥ì¥¸¥¢¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Æ±µé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¡È¥«¥Í¥í¡É¤³¤È¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¡¢¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ËÂ³¤¡¢ÃË»Ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢3³¬µé¤Ç¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë