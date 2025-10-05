¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤ÎÈëÏÃ¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Î±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ëBALLISTIK BOYZº½ÅÄ¾¹¨¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤È¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¡£
¼ã¤¯¤·¤ÆÀ¤³¦ÅªÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE¡Ù¤Îº½ÅÄ¾¹¨¤µ¤ó¤¬¡¢µ×ÊÝ¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º½ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢DAZN¤Î¡Ø¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤º¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ê×Îò¤äµ×ÊÝ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Îº½ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®³Ø6Ç¯Åö»þ¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø1¤«·î´Ö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø¤ò¤·¤¿¤Û¤É¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ê¾®³ØÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¡Ë¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£
¡Ø²¶¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò¿©¤ï¤¹¤ó¤ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤È¤«¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Ñ¥¹²ó¤»¤è¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎ±³Ø¸å¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤âË¬¤ì¤Æµ×ÊÝ¤È¸òÎ®¤·¤¿¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï´Ñ¸÷¤¬¤Æ¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¯¤ó¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£
ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤ÎÁ°¤ËÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤¯¤ó¤È¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Ç¡£¡Êµ×ÊÝ¤ÏÀ¤ÂåÅª¤Ë¡ËËÍ¤Î¤Ò¤È¤Ä²¼¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤â1-3¤ÇÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÁê¼ê¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬µ×ÊÝ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤Î»Ò¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤È¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×
º½ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Îµ×ÊÝ¤È¤ÏÆüËÜ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆ±¤¸2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê5¿Í
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¡Ù¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¡²è¤ä¤ó¡ª¤½¤ó¤Ê¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£