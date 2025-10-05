¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂç¶¶ÏÂÌé¤È¡¢±óÆ£·û°ì¤Ï¼Â¤ÏÃçÎÉ¤·!?¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÅ°Äì²òË¶
10·î6Æü21»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¡¢±óÆ£·û°ì¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢Å°ÄìÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âç¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤±óÆ£¡¢¤«¤¿¤ä¿Æ¤Ë¼Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÂç¶¶
¾®³Ø¹»»þÂå¡¢¤ªº×¤ê¤ÎÌëÅ¹¤Î¤â¤ÎÁ´¤ÆÍß¤·¤¤¤¬¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ³ð¤ï¤º¡¢ËßÍÙ¤ê¤Î²»¿§¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÊªÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±óÆ£¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥¹¥¤¥«¡×¡ÖÎ¹¹Ô¤ÏÀçÂæ¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤ÏÇã¤ï¤º¤Ë¤Û¤Ü¸«³Ø¡×¤ÈÂç¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£°ìÊý¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë¼Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡×¤È¿¿µÕ¤ÎÅú¤¨¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿±óÆ£¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿¿¿´¤¬°ìÈÖ¡×¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ë°ìÆ±°¢Á³¡£
¢£ÇÐÍ¥¶È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·àÃÄ»þÂå¤Î±óÆ£¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°Õ¼±¤¬¹â¤¹¤®¤¿¹â¹»»þÂå¤ÎÂç¶¶
¹â¹»ÃæÂà¸å¡¢·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿±óÆ£¤ÏÌÜÎÏ¤¬¶¯¤¯¸ÄÀÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±é½Ð²È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£·àÃÄ¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒµÄ°÷¤â½êÂ°¡£VTR¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¾Ú¸À¤¬¡£¤µ¤é¤ËµÒÀÊ¤Ë¤Ï·àÃÄ»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡ÖÀèÇÚ¤Î»äÊª¤ò¼Á¤ËÆþ¤ì¤Æ°û¤ßÂå¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¡¢¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ë±óÆ£¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¡£
°ìÊý¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÂç¶¶¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°Õ¼±¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¡¢·Î¸Å¤òÍýÍ³¤Ë³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Û¤È¤ó¤É»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡¢Îø°¦¶Ø»ß¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥ëー¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Ë´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â´¶¿´¤·¤¤ê¡£
¢£¾®5°ÊÍè¤Î¥¢¥«¥Ú¥éÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¡ª17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÇ®¾§¡ª
¾®5¤Ç¡Ö¤ä¤¤½¤Ð¡úSOUL¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ëー¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¡£
¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¡£
´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ü¥¤¥ÑÃ´Åö¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥á½Ð¤·¤¬¡£
ºÇ¸å¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù
10/06¡Ê·î¡Ë21:00～21:54
MC¡§¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åー¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë
¥²¥¹¥È¡§±óÆ£·û°ì¡¢Âç¶¶ÏÂÌé
