¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤Î¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢Áê¼¡¤°¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ç¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡×È¯¸À±ê¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢5·î¤Ë¤ÏÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤ò¡ÖÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¡×¤Ë¤è¤ê¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤ò¼Ç¤
ÁûÆ°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï7·î¡¢ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Î²Ï¹çÍªÍ´»ÔµÄ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿Æ°²èÇÛ¿®¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ç´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢²Ï¹ç»á¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡¡¤ªÁ°¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¥ª¡¼¥é¤¤¤«¤Ä¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ÎË½¸À¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤·¡¢Âç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î±ê¾åÁûÆ°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤¬5·î¤ËÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬9·î¤ËÈ½ÌÀ¡£Æ±¶¨²ñ¤¬¡ÖÀé¸¶¤»¤¤¤¸»á¤¬5·î¤Ë¶¨²ñ¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¡×¤È°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£ÂåÉ½Íý»ö¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ï24Ç¯5·î¤ËÅ·Âæ½¡¤ÇÆÀÅÙ¤·Àé¸¶Ì÷¸ÏÂ¾°¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆóËçÀå¡×¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤¬
±ê¾å¤Î±Æ¶Á¤Ï¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿KBSµþÅÔ¥é¥¸¥ª¡ÖÂç±À¡¦¤»¤¤¤¸¤ÎË·ÁÎ¥é¥¸¥ª¡×¤¬²þÊÔ´ü¤Ç¤â¤Ê¤¤8·î31Æü¤ÇÆÍÁ³½ªÎ»¡£9·î12Æü¤ËÂçºå¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤âµÞî±Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å·Âæ½¡Ì³Ä£¤Ï8·î¡¢¤»¤¤¤¸¤µ¤óËÜ¿Í¤È»ÕÁÎ¤Î2¿Í¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤ò¼Â»Ü¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¡¢ÁûÆ°Á°¤Î51.3Ëü¿Í¤«¤é3Æü¸½ºß47.9Ëü¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î19Æü¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È´äÅÄÌÀ»Ò»á¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤ÆÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤¬¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Öº£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢º£¡¢Èà¤ò¤É¤¦¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±·ù¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡Ö²¶¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤ËÎ±¤á¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤¬23Ç¯9·î¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ç¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ë¸¶°ø¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£¤¤¤¸¤á¤ëÅÛ¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¸¤á¤ÏÈÈºá¡×¤È¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤³¤Î¡Ö»ýÏÀ¡×¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆóËçÀå¡×¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¤·»µ®Ê¬¥¥ã¥é¡¢ÀµÏÀ¤ò¤¤Á¤ó¤È×ÖÅÙ¤Ê¤¯ÅÇ¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ò¤È¸À¡×¤¬¿Ï¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÉüÄ´¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ï10·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ç¤¹¡£¤»¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥×¥é¥¹¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î»ä¤ÎÈ¯¸À¤ª¤è¤ÓÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£¿¼¤¯Æ¬¤ò¤µ¤²¤Æ¡¢ÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÈ¯¸À¡¢¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊÀîÀ¥¹§Íº¡Ë