¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö½ÐÁ°´Û¤ÇÃíÊ¸¼Ô¤¬1,000²ó°Ê¾å¤âÉÔÀµÃíÊ¸¤ÇÂáÊá¡Ä º£¸åÂáÊá¼ÔÂ³½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òYouTube¤Ç¸ø³«¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤ª¤è¤½2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÈÖ¹æ¤ò124²ó¤âÊÑ¤¨¤ÆÉÔÀµÃíÊ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤ª¤è¤½1100²ó¡¦Èï³²³Û370Ëü±ßÄ¶¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃíÊ¸¼Ô¤Ë´Å¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔÀµ¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö½ÐÁ°´Û¤¬Èï³²¼Ô¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ìÇÛÃ£°÷¤¬ÁêÅö¤ÊÈï³²¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¸½¾ìÌÜÀþ¤ÇÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£»ö·ï¤Î³µÍ×¤È¤·¤Æ¡Ö1Æü¤Ë2～3²ó¤Î¥Úー¥¹¤ÇÉÔÀµÃíÊ¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¤ä¤ê¸ý¡£¤·¤«¤âÌµ¿¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤¿¤ÀÈÓ¡É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÀµ¤Î¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃÖ¤ÇÛ¤ÇÃíÊ¸¤·¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÈÌ¤Ãå¡É¤Èµ¶¤ê¡¢ÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£ÆÃÄê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á124²ó¤â·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¤ÈÇÛÃ£°÷Â¦¤¬¸íÇÛ°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊó½·¥¼¥í¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡È¤·¤ï´ó¤»¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
½ÐÁ°´ÛÂ¦¤Ï¡Öº£¸åÉÔÀµÍøÍÑ¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¤Ê¤Éµ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êーÁ´ÈÌ¤Ë¸À¤¨¤ë¤¬¡ÈÃíÊ¸¼ÔÍ¥¶ø¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Uber Eats¤Ç¤â¥¯¥ìー¥à¿½ÀÁ¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÊÖ¶â¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤¬½Ð¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÃíÊ¸¼Ô¤Î°¼Á¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤â¤Ê¤¤ÇÛÃ£°÷¤Þ¤Ç¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë¹½¿Þ¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇÛÃ£°÷¤Ï¸íÇÛ°·¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈBAN¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¸·³Ê¤Ê´ð½à¤¬2Ç¯Á°¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿ÇÛÃ£°÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÈï³²µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤ËUber Eats¤Ç¤ÎÌ¤¼ý¶âº¾µ½¤Ê¤É¡¢Â¾¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÏÇÛÃ£°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¥µー¥Ó¥¹¤ÇÃíÊ¸¼Ô¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡£¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡ÈÃíÊ¸¼Ô¤Ë´Å¤¹¤®¤ë¡É¸½¾õ¤ÎÀ§Àµ¤¬µÞÌ³¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¸íÇÛÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ä¡¢º£¸å¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶È³¦¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¡¢°ú¤Â³¤¾ðÊó¶¦Í¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
