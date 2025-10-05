¡ÒºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó13²ó´÷¡Ó¡ÖÊè»²¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×½÷Áõ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ì¤ë¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¡ÊËÜÌ¾¡§ºØÆ£¶³±û¤µ¤ó¡Ë¤¬»ö¸Î»à¤·¤Æ12Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó¶²»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤ä¤Ã¤¯¤ó¤À¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¿Æü¤òÁ°¤Ë¡¢¸µ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊèÁ°¤Ç¸Î¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëTaiGa¤µ¤ó
¸µ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ì¤ëºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó
2013Ç¯10·î5Æü¡¢»³¸ý¸©Æâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢ºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ï37ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é12Ç¯¡£Ì¿Æü¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î¸ø±àÊèÃÏ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
TBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÈþ½÷¡émen Z¡×¤Ç¥Ùー¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿°Ë¿¥ÅÂ¤â¤½¤Î1¿Í¤À¡£
¸½ºß¤Ï·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤ËÌá¤·TaiGa¡Ê¥¿¥¤¥¬¡Ë¤È¤·¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Êè¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿TaiGa¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬ºî»ì¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Øå«¡Ù¡£
Èà¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¡¢Êè»²¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤Ï¤Ê¤¼¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨À¤³¦¤¬Å¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡Ìµ¼Â¤ÎºáÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¡¡¤Û¤éËÍ¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¬¡Ä¡×
¤½¤Î²»¿§¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅö»þ¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤ªÊè»²¤ê¤Î»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢Èþ½÷¡émen Z¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¶Ê¡¢Åö»þ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤òìÊ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬À¤¤Ë½Ð¤Æ¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÁûÆ°¤Ï¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤â¤½¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬½Ð¤¿º¢¡¢Â¾¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´Å¤¤Í¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿1¤Ä1¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤ÈTaiGa¤Ï¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ö¤òÊèÁ°¤Ë¶¡¤¨¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·»Ï¤á¤¿¡£ËèÇ¯¡¢Ì¿Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¿Æü¤è¤ê¾¯¤·Á°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤·¤ª¤ì¤¿²Ö¤¬É÷¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Êè¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿TaiGa¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤¯¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ï¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤ÈÀâ¶µ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤ÇÂçÊª·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡È¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¥Ï¥²¤Æ¤ë¤«¸¡¾Ú¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ë¤Ï¥Ï¥²µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÇò¹õ¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç½÷Áõ¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Î¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°¤ò³°¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥Ï¥²¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥Ï¥²¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë¤â¡È¼ã´³¡¢Çö¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡É¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¡～¤º¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï²þÌ¾¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ê¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë²þÌ¾¤µ¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤¿»Å»ö¤â¡¢¥Ð¥ó¥ÉÁ´°÷¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤ÈÍê¤à¤Û¤É¥á¥ó¥Ðー»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈþ½÷¡émen Z¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÏÃËÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´°÷¤¬½÷Áõ¤ò¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ï¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ëµ±¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë¤â²ò»¶¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤ÈÀâ¶µ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ËÀâ¶µ¤ò¤·¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡¢¡É¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÏÂ¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ò¥Ð¥ó¡ª¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤¯¤ó¤â¥Æー¥Ö¥ë¤òÃ¡¤¤¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ±þÀï¤·¤Æ¡Ä¡£´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡È¥Ð¥ó¥É²ò»¶¤Î´íµ¡¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
2¿Í¤òÉ¬»à¤Ë¤Ê¤À¤á¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ðー¤òÊú¤¤·¤á¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÆü¤ä¤Ã¤¯¤ó¤«¤é¡Ø°Ë¿¥¤è¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤ªÁ°¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï²ò»¶¤·¤Æ¤¿¡¢¤ªÁ°¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ç¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤À¤±¤ÏË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¤è¤ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
12Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥Õ¥¿¤ò³«¤¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¡¢°ì½ï¤Ë°û¤â¤¦¤ä¡×¤È¡¢¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿Èà¤Ï¡¢¡ÖµýÇ¯37ºÐ¤«¡Ä¡£¤ä¤Ã¤¯¤ó¤è¤êÇ¯¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£¡×¤È¡¢ÊèÀÐ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È»ö¸ÎÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤¢¤ÎÆü¤Ï·§ËÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌ¸¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¡£¼Ö¤Ï»³¸ý¸©¤Î¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Î¡¢Ëâ¤Î¥«ー¥Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸å¤í¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¼Ö¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬íà¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÍ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¿¶¤ê²ó¤·¡¢¼Ö¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤ì°Ê¾å»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶«¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ø¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µßµÞ¼Ö¤È·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ä¤½¤Î»þ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤ËÄ·¤Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡×
TaiGa¤é¥á¥ó¥Ðー¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï²ò»¶¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢TaiGa¤¬º£¤â·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢À¸Á°¤Î¤ä¤Ã¤¯¤ó¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸åÊÔ¤Ç¤ÏTaiGa¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í