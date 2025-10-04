¡Ö¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡×ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ë¾å¼Á¤À¤«¤é¡ÖÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ÉÊ¡×
Ãå¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥·¥ã¥Ä
¡Ò±¦¤«¤é¡ÓÇò¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¡¿¤È¤â¤ËINDIVIDUALIZED SHIRTS¡Ê¥á¥¤¥Ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë
brand : Individualized Shirts
item : Tailored Shirts
1961Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Î¿¦¿Í¤¬£±Ãå¤º¤Ä»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¥·¥ã¥Ä¡£¡ÈCLASSIC FIT¡É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ãå¤ë¤¿¤Ó¤ËË¤«¤ÊÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÈRELAXED FIT¡É¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ëÀ¸ÃÏÆÃÍ¤Î¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¹½ÃÛÅª¤Ê¥È¥¥¤¬ÌÜ°õ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¿¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
brand : adidas Originals
item : Low Cut Sneakers
¥·¥§¥ë·¿¥È¥¥¡ß¿É¸ý¥â¡¼¥É¤Ê¥ì¥¶¡¼¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ê¡ÖSUPERSTAR II¡×¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸µ¤Ë½Å¤ß¤òÂ¤»¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¸å50Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¿Íµ¤¡£¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Î¥é¥Ð¡¼ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¤Ï¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£ÀµÅýÇÉ¤ÊÁõ¤¤¤Î¥Ï¥º¤·Ìò¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
90Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤
¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¤È¤â¤ËLevi¡Çs®¡Ê¥ê¡¼¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥é¥¦¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¡23¡Á28¥¤¥ó¥Á¤ÎÉý¹¤¤¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤âÌ¥ÎÏ¡£
brand : Levi¡Çs®
item : Denim Pants
Levi¡Çs®¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë501®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö501® ¡Ç90S¡×¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£ºÇ¹âµé¤Î¥»¥ë¥Ó¥Ã¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿§Íî¤Á´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
