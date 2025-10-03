アニメ『斉木楠雄のΨ難』、中二病キャラ・海藤瞬のテーマ曲「ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー」を集めた配信シングルが配信開始！
2016年から2018年にかけて放送され、2019年にはNetflixで追加エピソードが制作・配信されるなど、今なお多くのファンに愛されているアニメ『斉木楠雄のΨ難』。放送から9年の時を経て、近年TikTokなどのSNSで人気が再燃し大きな話題を呼んでいる。
アニメ『斉木楠雄のΨ難』シリーズのファンの間で絶大な人気を誇る音楽「ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー」だけを集めた配信シングルを、中二病キャラ・海藤瞬(CV:島粼信長の誕生日を記念して配信開始することが決定した。
「ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー」は、海藤瞬の必殺技の名前であり、彼が登場する場面で頻繁に流れたテーマ曲としてシリーズの音楽を担当した斉木ックラバーが手掛けたBGM。
本配信シングルには、第1期で使用された「ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー」と、その反響を受けて第2期で制作された「続・ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー」に加え、作曲者である斉木ックラバーのYOFFY(サイキックラバー)が歌唱を担当した歌入りバージョン、そしてそれぞれのInstrumental(カラオケ)バージョンの合計6曲が収録されます。中二病感をさらに強化した歌入りバージョンは、海藤瞬のファンだけでなくすべてのメタラー必聴の内容となっている。●配信情報
「ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー」
音楽：斉木ックラバー
10月3日配信開始
品番：COKM-46035
配信リンクはこちら
http://saiki-k.lnk.to/Judgement-Knights-of-Thunder
＜収録内容＞
01. ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー
02. ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー〜伝説の勇者／歌：斉木ックラバー
作詞・作曲・編曲：斉木ックラバー
03. 続・ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー
04. 続・ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー〜忘却の果て／歌：斉木ックラバー
作詞・作曲・編曲：斉木ックラバー
05. ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー〜伝説の勇者（Instrumental）
06. 続・ジャッジメント・ナイツ・オブ・サンダー〜忘却の果て（Instrumental）
©麻生周一／集英社・PK学園R
