ひらい先生「LINEの写真がいつの間にか消える」問題を徹底解説！“アルバム機能で大切な思い出を守ろう”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【要注意】LINEの写真が消える！？今すぐ確認すべきアルバムの設定方法――このテーマで動画を公開したのはLINE専門家のひらい先生。動画では、LINE上で共有した大切な写真が突然「写真の保存期間が終了しました」と表示され、見られなくなるトラブルについて詳しく解説した。
ひらい先生は「せっかく大事な写真を送ったのに、それが消えちゃってた、こういったことがないように」と、LINEの写真保存方法に警鐘を鳴らす。実はLINEの公式情報でも“画像や動画、ボイスメッセージの保存期間”が終了すると閲覧できなくなるとアナウンスされているが、「保存期間の詳細っていうのは案内されてないんですね」「僕も全然知らなかったので、公表されてはない」と、具体的な期間が不明な点を強調。そのため「いつまでに保存したらいいんや」と不安になるユーザーも多いと指摘した。
この問題への最適解としてひらい先生が提案するのが「LINEのアルバム機能」だ。「写真をそのまま送るのではなく、このアルバム機能を使いましょう」「アルバムを見れば写真がいつまでも保存されている」とその利便性を語る。動画内では、トークルーム右上の三本線からアルバムを作成・管理する方法を丁寧に画面操作付きで説明。複数の写真を一括保存できるだけでなく、「保存期間というものはなく、基本的にアルバムを見れば写真が見ることができる」とそのメリットを繰り返し説いた。
ただし、動画の保存については注意点も。「動画をアルバムに保存するにはLINE Yahoo!プレミアムに加入する必要がある」と述べ、写真と動画で仕様が異なる点も明らかにしている。
動画の締めくくりとして、「大切な写真を送ったのに、それが消えていたってなったら、まぁ、つらいですよね」とユーザーに寄り添い、「LINEのアルバムを使うことで、思い出がいつまでも守れます。まずは1つアルバムを作ってみてください」とアドバイス。「月1回の写真整理」も提案し、「LINE写真の保存、今日から試してみて」と呼びかけた。今後もLINE活用法や最新情報の発信を続けるとした上で、チャンネル登録やコメントも促している。
ひらい先生は「せっかく大事な写真を送ったのに、それが消えちゃってた、こういったことがないように」と、LINEの写真保存方法に警鐘を鳴らす。実はLINEの公式情報でも“画像や動画、ボイスメッセージの保存期間”が終了すると閲覧できなくなるとアナウンスされているが、「保存期間の詳細っていうのは案内されてないんですね」「僕も全然知らなかったので、公表されてはない」と、具体的な期間が不明な点を強調。そのため「いつまでに保存したらいいんや」と不安になるユーザーも多いと指摘した。
この問題への最適解としてひらい先生が提案するのが「LINEのアルバム機能」だ。「写真をそのまま送るのではなく、このアルバム機能を使いましょう」「アルバムを見れば写真がいつまでも保存されている」とその利便性を語る。動画内では、トークルーム右上の三本線からアルバムを作成・管理する方法を丁寧に画面操作付きで説明。複数の写真を一括保存できるだけでなく、「保存期間というものはなく、基本的にアルバムを見れば写真が見ることができる」とそのメリットを繰り返し説いた。
ただし、動画の保存については注意点も。「動画をアルバムに保存するにはLINE Yahoo!プレミアムに加入する必要がある」と述べ、写真と動画で仕様が異なる点も明らかにしている。
動画の締めくくりとして、「大切な写真を送ったのに、それが消えていたってなったら、まぁ、つらいですよね」とユーザーに寄り添い、「LINEのアルバムを使うことで、思い出がいつまでも守れます。まずは1つアルバムを作ってみてください」とアドバイス。「月1回の写真整理」も提案し、「LINE写真の保存、今日から試してみて」と呼びかけた。今後もLINE活用法や最新情報の発信を続けるとした上で、チャンネル登録やコメントも促している。
YouTubeの動画内容
関連記事
LINEで不具合があった時の対処法 | 問い合わせ先はここだ！ | LINE専門家のひらい先生が解説
【恐怖】「この人誰？」LINEの「知り合いかも」をスッキリ削除する手順 | LINE専門家ひらい先生が解説
【LINE バックアップできない!?】意外な原因と対処法5選をLINE専門家ひらい先生が解説
チャンネル情報
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com