【要注意】LINEの写真が消える！？今すぐ確認すべきアルバムの設定方法――このテーマで動画を公開したのはLINE専門家のひらい先生。動画では、LINE上で共有した大切な写真が突然「写真の保存期間が終了しました」と表示され、見られなくなるトラブルについて詳しく解説した。



ひらい先生は「せっかく大事な写真を送ったのに、それが消えちゃってた、こういったことがないように」と、LINEの写真保存方法に警鐘を鳴らす。実はLINEの公式情報でも“画像や動画、ボイスメッセージの保存期間”が終了すると閲覧できなくなるとアナウンスされているが、「保存期間の詳細っていうのは案内されてないんですね」「僕も全然知らなかったので、公表されてはない」と、具体的な期間が不明な点を強調。そのため「いつまでに保存したらいいんや」と不安になるユーザーも多いと指摘した。



この問題への最適解としてひらい先生が提案するのが「LINEのアルバム機能」だ。「写真をそのまま送るのではなく、このアルバム機能を使いましょう」「アルバムを見れば写真がいつまでも保存されている」とその利便性を語る。動画内では、トークルーム右上の三本線からアルバムを作成・管理する方法を丁寧に画面操作付きで説明。複数の写真を一括保存できるだけでなく、「保存期間というものはなく、基本的にアルバムを見れば写真が見ることができる」とそのメリットを繰り返し説いた。



ただし、動画の保存については注意点も。「動画をアルバムに保存するにはLINE Yahoo!プレミアムに加入する必要がある」と述べ、写真と動画で仕様が異なる点も明らかにしている。



動画の締めくくりとして、「大切な写真を送ったのに、それが消えていたってなったら、まぁ、つらいですよね」とユーザーに寄り添い、「LINEのアルバムを使うことで、思い出がいつまでも守れます。まずは1つアルバムを作ってみてください」とアドバイス。「月1回の写真整理」も提案し、「LINE写真の保存、今日から試してみて」と呼びかけた。今後もLINE活用法や最新情報の発信を続けるとした上で、チャンネル登録やコメントも促している。