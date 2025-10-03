この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系Youtuberのつるみん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ワン・バトル・アフター・アナザー】レオ様が逃げまくる大爆笑チェイスムービーの徹底解剖 ※後半ネタバレあり」と題した最新動画を公開。世界三大映画祭全ての監督賞を制した天才監督PTAことポール・トーマス・アンダーソンの新作を、主演レオナルド・ディカプリオとの“30年越しの初タッグ”という裏話込みで語った。



動画冒頭、つるみん氏は「正直PTAとの相性はあんまり良くない」としつつも、「これね...めちゃくちゃ面白かったです。PTA史上ダントツのNo.1作品」と絶賛。「今年ベスト10に入る傑作」だと率直な思いを口にしている。



本作の魅力については、「何よりも個性的なキャラクターと独特な会話劇で何度も笑いましたし、これぞ、劇映画！」「テンポの良さはオープニングから抜群」と語るつるみん氏。アクション、ブラックユーモア、親子ドラマ、それぞれ極上のバランスで「見ていくうちに流れと内容にどんどん引き込まれる。ドキドキハラハラする展開とコミカルな要素のバランスが非常に良い」と分析。



ストーリーについても、「最愛の娘をさらわれた元革命家ボブが異常な執着を持つ変態軍人ロックジョーや刺客たちと死闘を繰り広げる息つく間もないチェイスバトル」と説明。謎の空手道場のセンセイ（ベニチオ・デルトロ）が「最高に頼りになるし笑わせてくれる。彼が登場することで作品自体の良いスパイスになっている」と絶賛。ショーン・ペン演じるロックジョーにも「キャリア史上一番最高のキャラクターかも」と太鼓判を押した。



また、つるみん氏は「PTAがあれだけゴリゴリのアクションを撮るとは思わなかった」ことへの驚きや、音楽担当のジョニー・グリーンウッドについても「オスカー作曲賞ノミネート確実」と賞賛。「3時間近い長尺が全く気にならない最高の編集リズム」「敵味方関係なく全キャラが愛おしい」と熱弁している。



最後につるみん氏は「PTA作品のファンの皆さんがどう評価するのか気になります」「普段の皮肉っぽさは健在だけど、全く新しいジャンルに挑戦した意欲作」と視聴者にコメントを呼びかけ、動画を締めくくっている。