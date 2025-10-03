長らく開発中とされてきた『ナショナル・トレジャー』第3作について、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが進捗を明かした。主演ニコラス・ケイジの復帰も期待できそうだ。

映画『ナショナル・トレジャー』シリーズは、天才歴史学者で冒険家のベン・ゲイツ（ケイジ）が、ゲイツ家に代々語り継がれてきた秘宝の謎を追うアクション・アドベンチャー。第1作は日本でも興行収入20億を超える大ヒットを記録し、2007年には続編『リンカーン暗殺者の日記』が公開された。

第3作については、2022年にブラッカイマーが企画の存在を認め、2024年6月には監督のジョン・タートルトーブが脚本を執筆中であること、ケイジを含むオリジナルキャストが復帰することを明かしていた。同年8月には、脚本家のテッド・エリオットが初稿の完成をしている。

このたび米のインタビューでは、ブラッカイマーが『ナショナル・トレジャー3』の実現に「少しずつ近づいている」と進捗を報告。さらに、タートルトーブ監督とケイジがそろって復帰する意向であることを改めて認めた。

一方で、ケイジ自身は2024年3月時点で「『ナショナル・トレジャー3』は存在しない」と述べ、製作陣とは異なる見解をいた。今回のブラッカイマーの発言から、その後の状況に変化があった可能性もありそうだ。

なお、シリーズは2022年にスピンオフドラマ「ナショナル・トレジャー 一族の謎」が登場したが、シーズン1をもって打ち切りに。ブラッカイマーは、ドラマ版について「まったく別物だった」したうえで、作品名を「生かしておきたい」との意図を語っている。

ちなみに脚本家のエリオットは以前、ドラマ版は「正史として扱っている」とコメントしており、その内容を踏まえて、第3作では「過去2作とは違う方法でFBIを描こうとしている」と述べていた。どのような物語になるのか、ケイジの復帰は実現するのか、続報に期待したい。

