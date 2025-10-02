Aぇ!groupと京本大我のYouTubeチャンネルに“異変”発生でファン混乱…ファンの心によみがえった“トラウマ”

10月1日の夜、5人組アイドルグループ『Aぇ!group』のYouTubeチャンネルが突如として削除されるというトラブルが発生。一時、ファンが大混乱となった。

「Aぇ!groupのYouTubeチャンネルを開き、動画を見ようとすると、《この動画をアップロードしたユーザーがYouTubeアカウントを削除したため、この動画も削除されました》と表示され、アカウント自体が一時、削除されていました。さらに、SixTONESの京本大我さんのYouTubeチャンネルも同様に削除されていました」（芸能記者）

その事態を受け、ファンは騒然。Xには、何が起こったのかと悲痛な心境を吐露する声が多数届いた。

《え?さっき見てたのに?なんで?削除した人誰?》

《チャンネルが戻るのか戻らないのかだけでも教えてもらっていい?》

《今ちょうどAえちゅーぶ見てて再生できなくなって困ってたガチで削除されたのか一普通に困る》

これだけ混乱が広がった背景には、過去の“トラウマ”が影響していると、芸能ジャーナリストが語る。

「2023年9月、当時のジャニーズJr.公式YouTubeチャンネルでは、Aぇ!Group、少年忍者、Lilかんさいが、それぞれビューティ系ブランドを展開する企業『I-ne』の商品とタイアップした動画をアップしていました。しかし、その動画がすべてひっそり削除されており、ファンの間で物議を醸したことがあるのです。当時は、故・ジャニーズ喜多川氏の性加害問題で激震が走っていた最中で、《弊社の『人権ポリシー』に則り、判断いたしました》と、企業側の判断だったことが明らかになりました」

とはいえ、今回はほどなくして、それぞれのYouTubeチャンネルが復活。いまでは何ごともなかったかのように、動画を見ることができる。

「現段階では何が原因だったのか、正式な説明はありません。しかし、ファンはほっと胸をなで下ろしたようです。ファンにとっては推しの素顔に近い姿が見ることのできるYouTubeなので、今後、またトラブルが起きないよう、運営側は再発防止を検討する必要があるでしょう」（同前）

ファンにとっては、眠れない一夜となったかもしれない。