幕張メッセで今月開催される音楽フェス「SAMURAI SONIC 2025」と「GIGA GIGA SONIC」公式サイトやXアカウントなどが2日、更新され、出演を予定していたFRUITS ZIPPERなどアーティスト4グループの出演が困難になったことが発表された。

出演困難と発表されたグループは19日の「SAMURAI SONIC」に出演予定だったFRUITS ZIPPER、CUTIE STREETと、18日の「GIGA GIGA SONIC」に出演予定だった≠MEと≒JOYの4グループ。公式ではイベント実行委員会の名義で、4アーティストについて「発表後に各事務所より連絡を受け、確認したところ、各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明いたしました」と説明している。

また交渉の経緯について「今回の件は、弊社がもともと関係性のあった代理店を通じて出演調整を進めておりましたが、その過程で正規の関係者ではない人物が介在していたことが判明いたしました」と報告。「弊社としても代理店を通じていたために気付けなかった落ち度があり、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。」と謝罪文を投稿した。

また今後は、警察と相談し厳正に対応を進めていくとコメント。4グループのいずれかを目当てにチケットを購入した人については、返金に対応するとした。

各グループも公式サイトなどで、この件を報告している。

