自民党総裁選挙です。日本テレビは党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行い、誰を支持するかたずねたところ、高市早苗氏が35％で前回に続き1位となりました。

日本テレビは自民党総裁選で党員票が勝敗に大きく関わることから動向をさぐるため、党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行いました。

立候補を表明した5人のうち、誰を支持するか、たずねたところ、高市早苗氏が35％でトップ、小泉進次郎氏が28％で続き、林芳正氏が23％などとなりました。

調査結果から、「決めていない」などと答えた人を除いて票に換算すると、高市氏が110票、小泉氏が88票、林氏が72票で4位以下に大きく差をつけています。

党員票に取材で判明した国会議員票を加えると、小泉氏は160票を超える勢いで、続いて高市氏は150台半ばの票を固めています。続いて林氏は120票を超える勢いで、現時点では高市氏と小泉氏が競り合い、それを林氏が激しく追う展開となっています。

ただ、まだ多くの党員、国会議員が態度を明らかにしておらず、情勢は変わる可能性があります。