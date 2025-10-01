木製電車の面影を残す登山電車、引退へ

「箱根登山電車」を運行する小田急箱根は2025年10月1日、100形電車（モハ1形・2形）について、2028年1月をもって運行を終了すると発表しました。

【この来歴を見よ！】これが引退する「日本最古の現役電車」です（画像）

引退するモハ1形（104号・106号）は「国内で定期運行する普通鉄道の電車として最古の車両」だとしています。

モハ1形は1919（大正8）年、箱根湯本〜強羅間の開業時に「チキ1形」として運行を開始、戦後の1950年に木造車体から鋼体化した際、現在の車両形式になりました。その後も改造を重ねつつも、ペンキ塗りの木製内装や昔ながらの荷棚デザイン、下から大きく開く客室窓など、「昭和の特徴ある仕様を今に伝えています」といいます。

また、モハ2形は「チキ2形」として1927（昭和2）年に登場し、鋼体化などを経て形式変更されたものです。モハ1形・2形は総称して「100形」と呼ばれています。

小田急箱根は、「経年により修繕や部品の調達が難しくなったことなどを踏まえて、引退、代替車両の製造を計画することとしました」としています。2028年度に導入予定とのことです。

なお、100形の引退発表を記念し、今年10月11日に完全引退発表記念の模型「オリジナル鉄道コレクション」を864個限定で発売。今後もイベントや記念商品などを打ち出していくということです。