新海誠監督が涙した『秒速5センチメートル』実写版、松村北斗×高畑充希で2025年10月公開！米津玄師の主題歌も話題に
2007年の公開から18年--。世界中で愛され続ける新海誠監督の名作アニメーション『秒速5センチメートル』が、ついに実写映画として生まれ変わる。主演には新海監督が「最も信頼している」と太鼓判を押す松村北斗さん、ヒロインに高畑充希さんを迎え、2025年10月10日(金)に公開。実写ならではの新解釈が融合した注目作の魅力をひもといていく。
■“無謀な挑戦”と言われた実写化
新海ワールドの原点と呼ばれる『秒速5センチメートル』。原作は63分という短さゆえ、そのまま実写化することは不可能だった。この“無謀な挑戦”と言われた企画を実現に導いたのは、フジテレビの玉井宏昌プロデューサー。2023年、コミックス・ウェーブ・フィルムの公式サイトから正面突破で実写化を打診したという。コミックス・ウェーブ・フィルムからは「どういう物語にしようとしているのか次第」との見解が示された。
原作をどう長編映画に膨らませるか--その答えを見つけるべく脚本開発がスタートする。脚本を手がけたのは、『雪子 a.k.a.』や『愛に乱暴』などで知られる鈴木史子さん。原作にはない創作を織り交ぜたシナリオは制作サイドからも評価され、映像化への道が開けた。どこまでが原作通りで、どこからがオリジナルなのか--その絶妙なバランスが本作の見どころのひとつとなっている。
■松村北斗×高畑充希で贈る--淡く、静かな、約束の物語
1991年、東京の小学校で出会った遠野貴樹と篠原明里。互いの孤独にそっと手を差し伸べるように心を通わせた二人だったが、卒業と同時に離れ離れになってしまう。中学1年の冬、吹雪の夜に再会を果たした二人は、雪の中に立つ一本の桜の木の下で「2009年3月26日、またここで会おう」と約束を交わす。
時は流れ2008年--。東京でシステムエンジニアとして働く貴樹は、人と深く関わらない閉じた日々を送っていた。30歳を前にして、自分の一部が遠い時間に取り残されたままだと気づき始める。18年という時を異なる速さで歩んだ二人が、ひとつの記憶の場所へと向かっていく。
主人公・遠野貴樹役を務める松村北斗さんは、新海監督から直々に「北斗くんで見たいですね」という言葉をもらい、この大役を引き受けた。篠原明里役の高畑充希さんは「アニメの明里は『素敵な女性、という概念』のような存在だったけれど、台本では『人間』がいて、少しだけ明里を身近に感じることができました」と役への理解を語る。さらに森七菜さん、青木柚さん、宮粼あおいさん、吉岡秀隆さんといった実力派が脇を固める。
■米津玄師MVの鬼才・奥山監督が実写で再現した新海ワールド
本作のメガホンを取ったのは、米津玄師さん『感電』『KICK BACK』のMVなどで注目を集める奥山由之監督。本作は初の大型長編商業映画監督作となる。最も緊張したという新海監督との初対面で、「(同じクリエイターとして)一人のライバルだと思ってます」という激励の言葉をかけられた。しかし18年愛され続ける原作へのプレッシャーは、監督の肩に重くのしかかる。
それに応えるため、奥山監督が用意したのは、原作のカメラワークを一覧表にし、分類し、統計化した132ページにわたる資料。アングル、画角、人物配置に込められた意図を徹底的に分析し、踏襲すべき要素は最大限に再現しながら、実写ならではの表現を追求した。
「貴樹の心が次第に閉ざされていく変化を表現するために、子ども時代から青春期は手持ちカメラで流動的に、大人になるとフィックス(固定)カメラで無機質に観察するように撮りました」と奥山監督。さらに独自の映像技術「フィルムレコーディング」を採用し、デジタル撮影した映像を16ミリフィルムに焼き付けることで、懐かしくも新しい独特の質感を生み出している。
2024年から2025年にかけて四季をまたぎ、東京や種子島など全編ロケ撮影を敢行。原作の印象的なモチーフである「桜」「雪」「海」を、実写ならではのリアリティで表現した。
■主題歌は米津玄師『1991』、山崎まさよしの名曲とともに実写版を彩る
主題歌は米津玄師さんが書き下ろした『1991』。物語で貴樹と明里が出会った年であり、米津さんの誕生年でもある。「映画のために書き下ろした曲であるのはもちろんですが、同時に私の半生を振り返るような曲にもなってしまった」と、タイトルに込められた意味を明かす。
劇中歌は、原作でもお馴染みの山崎まさよしさんの『One more time, One more chance』を本作用にリマスター。山崎さんは「新海監督がこの歌に新たに命を吹き込んでくださった。今回また使用いただけて光栄」とコメント。原作での役割を新たに解釈し、実写版に深い余韻を与える。
■新海監督「作っておいてよかったと、心から思えた」
完成した映画を鑑賞した新海監督。その口から飛び出したのは、予想外の言葉だった。
「最初はなんだか居心地が悪かったのです。不完全で未熟なバトンを若い作り手たちに渡してしまったような気持ちでした」
しかし--。
「途中から映像に呑まれ始め、最後には自分でも驚いたことに、泣きながら観ていました。今回の実写映画では、(アニメーション版を作った)当時のその不器用な種が、青さも含んだままに見事な結実となっていました。『秒速5センチメートル』を作っておいてよかったと、(ほとんど初めて)心から思えました」
奥山監督は「新海さんが33歳で紡いだ物語を、いま33歳の僕が撮ることに大切な巡り合わせを感じる」と世代を超えた継承について語る。そして「観てくれた人の背中に手を添えられるような作品になれば」と、作品への思いを込めた。
本作は、第30回釜山国際映画祭「オープンシネマ部門」に出品され、2025年9月22日、約3800人の観客が本作を鑑賞。日本ならではの四季折々の美しい景色に会場からはすすり泣く声が漏れ、上映後は盛大な拍手に包まれた。松村北斗さんと奥山監督は固い握手と熱いハグで互いをたたえ合い、現地観客からは「3つのパートに分かれていた原作が、実写版は一つの物語として自然な流れで完成していた」「距離と時間について、愛を通して語っていく内容で、とても感動した」という声が寄せられた。
「主人公は30歳の男性ではありますが、性別や年代に限らず、人生の意味を問う物語として、さまざまな人たちに届く作品になったのでは」奥山監督がこう自負するように、本作は単なる初恋の物語に留まらない。大人になってもままならない人生の中で、何かを変えてくれた出会いや、遅れても必ず届く言葉や想いを映し出す。18年の時を経て生まれ変わった『秒速5センチメートル』が、この秋、あなたの心にそっと寄り添う。
劇場用実写映画『秒速5センチメートル』概要
原作：新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』
脚本：鈴木史子
監督：奥山由之
音楽：江粼文武
主題歌：米津玄師『1991』
劇中歌：山崎まさよし『One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜』
出演：松村北斗、高畑充希
森七菜、青木柚、木竜麻生、上田悠斗、白山乃愛
岡部たかし、中田青渚、田村健太郎、戸塚純貴、蓮見翔
又吉直樹、堀内敬子、佐藤緋美、白本彩奈
宮粼あおい、吉岡秀隆
制作プロダクション：Spoon.
配給：東宝
(C)2025「秒速5センチメートル」製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
