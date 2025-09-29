株式会社サードウェーブは、今後3年間で50億円規模のAI事業投資を行うことを決定しました。あわせて、AI技術の中核人材として、インドの工科系大学として高く評価されるANNA（アンナ）大学および大学院の卒業生を中心に、70名を直接雇用する（女性44名、男性26名）。

参考：DLE、AI事業本格化＆スタジオ設立 月100本のショート動画や実写ドラマ風コンテンツの制作も可能に

サードウェーブはこれまで、AIフェスティバルの開催を始めとする各種取り組み等で、AI領域への注力を強化してきた。今回の戦略的投資を通じて、当社はハードウェアからAI技術を核とする企業への変革を目指す。

本取り組みにより、社外に向けた新しい製品・サービスの開発と共に、社内の製造、バックオフィス部門を含むすべての業務にAIを積極的に活用することで、生産効率を飛躍的に向上させると同時に、人的資源の最大化を図る。

採用にあたっては、IT人材の育成に定評があるインドに着目し、アジア圏でも高い研究実績を持つANNA大学の卒業生を中心に、日本企業では異例となる規模での直接の正規雇用を実現。また、来日後の住居や家電の整備費支援、日本語教育を担う専任講師の配置、サポート人材による生活・業務支援など、外国籍人材が安心して働ける環境づくりにも注力していく。

インドのエンジニアは、優れた技術力と英語による高いコミュニケーション能力で世界的に評価されている。一方で、オフショア開発における言語・文化の壁は、日本企業にとって大きな課題でもある。サードウェーブでは、こうした課題を解決するため、国内常駐での直接雇用という形を取り、円滑な協働体制を築いていく。

サードウェーブは、今後もAI技術による社会課題の解決と次世代テクノロジーの創出を目指し、さらなる変革を推進していく。

（文＝リアルサウンドテック編集部）