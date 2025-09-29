ILLIT、ユニクロ新WEB CMに登場！メンバー全員が“ふにっ、ふわっ”なスフレヤーンニット着用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが登場するユニクロの新WEB CMが、9月29日より公開となった。

■メンバーそれぞれの個性を活かしたコーディネートにも注目！

本WEB CMでは、糸も編み方もすべてをユニクロが開発した素材「スフレヤーン」ニットを、ILLITのメンバー全員が着用。

併せて、WEB CMに連動したグループ＆ソロのグラフィックも同時公開された。ニットなのにチクチクしないところが特徴のスフレヤーンのアイテムを、メンバーそれぞれの個性を活かしたコーディネートで着こなしている。

■「スフレヤーンニットはふわふわしていて着心地が良かった」（ILLIT・IROHA）

「ふにっ、ふわっ」というセリフが印象的な本WEB CMでは、MOKAの「ふにっ」、MINJUの「ふわっ」からスタート。素材感が伝わる「スフレヤーン」のセリフは、全員で息を合わせて。

続くIROHAとYUNAHは、韓国語で「ふわっ」を意味する「プクシン」を連続で話すことで、より耳に残るシーンが完成。WONHEEの「ふにっ、ふわっ （プクシン）」のセリフでラストシーンへ繋げる。

最後はILLIT全員で、メンバー同士を抱きしめるようなポーズでスフレヤーンの魅力を表現。

撮影後に実施したインタビューでは、「スフレヤーンニットはふわふわしていて着心地が良かった」とコメントしたIROHAに続き、WEB CMの中で「もう1回！」のセリフシーンで登場したクマの人形について、MOKAがコメントする場面も。

YUNAHからは「スフレヤーンは着心地が良いので、スフレヤーンを着ているメンバーを思わず抱きしめたくなりました」と、WEB CMの最後に登場するポーズを連想させる話も飛び出した。

今回はスフレヤーンニットだけでなく、メリノウールやカシミヤニットを着用したグラフィックも同時公開される他、ユニクロの店内でしか聞けない放送にもILLITが出演。楽曲を活用したSNS企画含め、多角的な展開が行われていく。

■ユニクロWEB CM撮影の様子

ユニクロのWEB CM初登場となるILLITは、撮影中たくさんの笑顔と表現を見せた。特にメインの着用アイテムであるスフレヤーンニットに関しては「着心地がいい」との感想が多く、WONHEEからは「本当にふわふわしていてかわいかったです」とのコメントが。

一方、MINJUからは「着心地も気持ちよかったけど、シャツに合わせたり、ニットを重ね着したり、いろいろなコーディネートを楽しめました！」とコーディネートに関する話も。

実際に着てみたいコーディネートを聞いてみると、MOKAは「ニットの重ね着」、YUNAHは「パンツと合わせてスポーティーな感じに」、IROHAは「スカートとブーツに合わせてモードっぽく」、MINJUは「デニムに合わせてカジュアルに」、WONHEEは「シャツワンピースの上にブルーのニットを合わせたい」とメンバーの個性が垣間見える回答となった。

最後にILLITは「私たちがCMで着ているスフレヤーンをぜひチェックしてみてください！」とメッセージ。撮影の様子はメイキング映像をチェックしよう。

9月29日より全国のユニクロ店内でWEB CMの放映がスタート。また、ILLIT全員が登場する店内放送は10月6日より開始予定だ。

ユニクロオフィシャルTikTokでは、「スフレヤーン紹介チャレンジ」と題した企画を公開予定。ILLITのメンバーはスフレヤーンニットをどのように紹介するのか？ こちらも見逃せない

