シーズンを55号で終えた選手は大リーグ史上初めて

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。これが意外な“史上初”となると、米記者が指摘している。

大谷は7回2死走者なしで打席に入ると、左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にはじき返した。打球は場内のどよめきの中、中堅フェンスを越える55号ソロに。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発に笑顔も見せた。惜しくもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本届かず、リーグ本塁打王こそ逃したが、チームの6-1の勝利に貢献した。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン氏は自身のXに「もしショウヘイ・オオタニがきっちり55本塁打でシーズンを終えると、彼は史上初めてシーズン55本塁打を記録した選手になる。ちょっとした数字のいたずらだが、彼は唯一の“55本塁打クラブ”のメンバーになる」と投稿した。

海外ファンから「なんてクレイジーな記録だ」「そんなまさか！」「こいつはワイルドだ」と驚きの声が上がったほか、日本のファンからも「そうなの？ 55本ジャストって過去いないんだ？」と意外に思うコメントが寄せられた。

大リーグでのシーズン本塁打記録は、2001年のバリー・ボンズ（ジャイアンツ）の73本。以下1998年のマーク・マグワイア（カージナルス）の70本、同年のサミー・ソーサ（カブス）の66本と続く。

56本の選手は今季のカイル・シュワーバー（フィリーズ）と、1997、98年に2年連続でマークしたケン・グリフィーJr.(マリナーズ)、1930年のハック・ウィルソン（カブス）とおり、54本の選手も1920年、28年のベーブ・ルースらのべ9人いるが、シーズンを55本で終える選手は大谷が初めて。史上24位の記録となる。



（THE ANSWER編集部）