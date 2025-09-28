ºÇ½ÅÅÙ¤Ê¤Î¤Ë¾ã³²Ç¯¶â¡ÖÉÔ»Ùµë¡×¡¡¿²¤¿¤¤ê½÷À¡¢ÄË¤ß¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡¡¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤¬ºÇ½ÅÅÙ¤Î1µé¤Ç¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤Î½÷À¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¹ñ¤Î¾ã³²Ç¯¶â¤òÉÔ»Ùµë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤ÏÇØ¹ü¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÁ´¿È¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ÏÄË¤ß¤ËÈ¼¤¦¾ã³²¤ò¸¶Â§¡¢ÂÐ¾Ý³°¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Ï¡Ö¸½¼Â¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÉÔ¹çÍý¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÆ±ÍÍ¤ÎÎã¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢À©ÅÙ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÂçºå»Ôºß½»¡£2022Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¡£¸å°ä¾É¤ÇÂÎÎÏ¤¬µÞ·ã¤ËÍî¤Á¡¢²¿ÅÙ¤âÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¿È¤ÎÄË¤ß¤ä¸ÆµÛ¶ì¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÇØ¹ü¤¬¸å¤í¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡ÖÀÔÄÇ¸å×¾¡×¤Ê¤É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤ä¿´ÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¤·¡¢ÂÎ½Å¤Ï°ì»þÌó20¥¥íÍî¤Á¤¿¡£
¡¡Æþ±¡Ãæ¤Ë¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢1µé¤ÈÇ§Äê¡£¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤Ë¤Ê¤êº£Ç¯3·î¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ»Ùµë¤È¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äê¤á¤¿È½ÄêÍ×ÎÎ¤À¡£¡ÖáÖÄË¡ÊÄË¤ß¡Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤¬Á÷¤Ã¤¿ÉÔ»ÙµëÄÌÃÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤òÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¡£