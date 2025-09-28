横浜FCが湘南に1-0で勝利、大学生の細井響がスーパーボレーでプロ初ゴール

横浜FCは9月28日、J1リーグ第32節で湘南ベルマーレに1-0で勝利した。

降格圏脱出を目指す18位の横浜FCと、勝ち点3差で追う19位の湘南の直接対決。ホームの横浜FCが前半32分にMF細井響のプロ初ゴールで先制すると、貴重な1点を最後まで守り抜いた。一方、湘南は16試合連続未勝利と苦しい状況が続く。

横浜FCは前半序盤、FW櫻川ソロモンのポストプレーからセカンドボールを回収する形で攻勢に出る。しかし、前半8分のチャンスは櫻川、FW窪田稜のシュートは湘南ディフェンス陣が決死のブロック。前半23分には、FWジョアン・パウロがペナルティーエリア手前からミドルを放つも、ポストに跳ね返された。

流れが湘南に傾きかけた前半32分、新潟医療福祉大学4年で特別指定選手としてJリーグ4試合目の細井が得意のロングスロー。これがペナルティーエリア内での空中戦の末に、投げた細井の元にこぼれてくる。すると細井は左足で迷いなくボレーシュート。横浜FCが1点リードで前半を折り返すことに成功した。

後半はオープンな展開となり、湘南に押し込まれる時間も増えたが、決定機は作らせない。後半20分に投入したFWアダイウトンがカウンターで見せ場を作るなど、うまく時間を使った。横浜FCは5試合負けなしで、勝ち点31に伸ばした。一方の湘南は、16試合連続未勝利で横浜FCと勝ち点6差と厳しい状況となった。（FOOTBALL ZONE編集部）