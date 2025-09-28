19ºÐ¤Ç¥»¥ß¥Ì¡¼¥É¡¢ÀèÇÚÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¥ì¥¤¥×¹ðÇò¡¢6²¯5000Ëü±ß¤Î¼Ú¶âÃÏ¹ö¡Ä¿åÂô¥¢¥¡Ê70¡Ë¤Î¡ÈÍç°ì´Ó¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡ÉÁÔÀä¿ÍÀ¸
¡¡9·î17Æü¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÂô¥¢¥¡Ê70¡Ë¤¬½Ð±é¡£27ºÐ¤Îº¢¡¢º§ÌóÃæ¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹ñ¹ÉÙÇ·¤ËÆó¸Ô¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡¢º§ÌóÇË´þ¤·¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¤¢¤Îº¢¤Î¿åÂô¥¢¥¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡Ö¹ñ¹¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ÇÃÎ¤ê¡¢º§ÌóÇË´þ¤ò·è°Õ¤·¡¢¡Ø±¿¤¬¤¤¤¤¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤¬ºä¸ý·òÂÀÏº¤ÎÆó¸Ô¸òºÝ¤òÊó¤¸¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¿åÂô¥¢¥¡Ê70¡Ë
19ºÐ¤Ç¥»¥ß¥Ì¡¼¥É¤òÈäÏª
¡¡¤½¤ó¤Ê¿åÂô¤ÏÎ¾¿Æ¤È¤â¶µ»Õ¤Î²È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢»ùÆ¸·àÃÄ¤ò·Ð¤Æ1972Ç¯¡¢17ºÐ¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£19ºÐ¤ÇÃËÀ»ï¡ØGORO¡Ù¤Î¼Ä»³µª¿®»£±Æ¤Î·ã¼Ì¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¡¢¥»¥ß¥Ì¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£
¡Ö³¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤ò³°¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±½°Ê¾å¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃË¤ÎÌÜ¤Ï¤¯¤®¤Å¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥°¥é¥Ó¥¢ÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡75Ç¯¡¢NHK¡ÖÏ¢ÁÛ¥²¡¼¥à¡×¤Î²òÅú¼Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¹¥´¶ÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¡£Â¿¤¯¤ÎCM¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤ËÌÀ¤«¤·¤¿83Ç¯¤Î¹ñ¹¤È¤Îº§ÌóÇË´þ¤«¤é3Ç¯¡¢86Ç¯¤ËÆüËÜºß½»¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¥¨¥ê¡¼¥È¤È31ºÐ¤Ç·ëº§¡£Í¥²í¤Ê¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤ò½Ð»º¸å¡¢½÷Í¥Éüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤É×¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡¢93Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡Î¥º§¤òµ¡¤Ë¥´¥·¥Ã¥×¤¬ÀãÊø¤Î¤´¤È¤¯°î¤ì½Ð¤¹¡£
ÀèÇÚÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¥ì¥¤¥×¹ðÇò¡¢6²¯5000Ëü±ß¤Î¼Ú¶âÃÏ¹ö¡Ä
¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤È1Ç¯¤°¤é¤¤¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»¨»ï¤Ç¤ÏÀèÇÚÇÐÍ¥¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ä¡Ø¡»¡»¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¼ÂÌ¾¹ðÇò¤â¡£¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø½÷¤¿¤ë¤â¤ÎÃËÀ¤Ë¸À¤¤´ó¤é¤ì¤Æ¤³¤½¡Ù¤È¼ã¤¤º¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÆÈ¿È»þÂå¤«¤éÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç6²¯5000Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÎÂ¾³¦¸å¡¢¼ÂÄï¤È¤Ï5²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë°ä»º¤ò½ä¤ë¹üÆù¤ÎÁè¤¤¤âËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ö¿åÂô¤Ï¼Ú¶â¤ò11Ç¯¤«¤±ÊÖºÑ¡£Äï¤È¤ÎÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ø»ä¤¬¥Ð¥«¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¤Ë¡¢ÃÑ¤¸Æþ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤Î°Ù¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡×¤Î´©¹Ô
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿åÂô¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·Ð±Ä¡£´ÉÍý¤«¤éÅÅÏÃÂÐ±þ¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Ù¤Ë¤¤¤Þ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡×¤Î´©¹Ô¤À¡£
¡Ö30Âå¤Ç½é¤Î¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥¥ê¤Î¤¤¤¤40ºÐ¤ËÂ³¤¡¢65ºÐ¤Î»þ¤Ë¤â¡¢¡Ø¶»¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢45Ç¯Ê¬¤Îµ°À×¡Ù¤È¼«¤é´ë²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡×¡Ê¥°¥é¥Ó¥¢»ï¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤ËÍç°ì´Ó¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¿åÂô¡£¥¢¥¤é¤á¤Ê¤¤½÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î2Æü¹æ¡Ë