¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤¬»³¸ý¤ò²¼¤·¤Æ2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡¢MFÅÚµïÀ»¿¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë
¡ÎJ2Âè31Àá¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á 2-1 ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡¢9·î27Æü¡¢ND¥½¥Õ¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á¡Ï
»³·Á¤Ï»³¸ý¤ò²¼¤·¤Æ¾¡ÅÀ¤ò38¤Ë¿¤Ð¤·¡¢»ÃÄê13°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
Á°È¾41Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾1Ê¬¤ËDF²¬ËÜ°ì¿¿¤¬Æ±ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎÆ±45Ê¬¤ËMFÅÚµïÀ»¿¿¼ç¾¤¬±¦Â¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ
¸åÈ¾45Ê¬¤Ë·àÅª¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤ÎÃæ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸Â¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MFºäËÜÏË´ð¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ø¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÚµï¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÏË´ð¤¬¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¡Ê¥¯¥í¥¹¤¬¡ËÍè¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¸å¤Ë´¿´î¤ÎÎØ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢ÅÚµï¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç7»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸åÈ¾Æ¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæÅêÆþ¡£²ù¤·¤µ¤«¤é´î¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯Íî¤Á¤·¤Æ¡¢²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤òÀ®¤·¤È¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
Á°Àá¤Ë½ÉÅ¨¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¤Îº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¤ß¤Á¤Î¤¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç1-3¤ÈÂçÇÔ¤·¡¢º£µ¨¥À¥Ö¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÚµï¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼«¿È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ¥À¡¼¥Ó¡¼¤À¤±¤¬²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¤É¤Î»î¹ç¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê²ù¤·¤µ¤¬¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤1»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ù¤·¤¤1»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¸å²ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎý½¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤¤ç¤¦¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¡¢¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡£»î¹ç¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£1»î¹ç¤Ç¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â´î¤Ó¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡£¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÃË¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚµï¤òÉ®Æ¬¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢º£µ¨¤Î¶ì¤·¤ß¤ä²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡Àá¤ÏÍè·î4Æü¸á¸å2»þ¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£J1Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇòÀ±¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯½Å¤Í¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ß¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡±§ÅÄ½Õ°ì¡Ë