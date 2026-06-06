◇交流戦日本ハム3―1ヤクルト（2026年6月5日神宮）打球が右翼スタンドに吸い込まれたのを確認すると、日本ハム・水野は右手人さし指を高々と突き上げた。2夜連続の延長戦にけりをつける決勝の2号ソロ。「新庄監督のアドバイス通りに打ちました。真っすぐを引っ張れるところで待っていました」。今季交流戦2度目の2連勝に導く一発に、三塁側ベンチへ戻ると仲間から手荒い祝福を受けた。引き分けも見え始めた延長11回の先