今治vs鳥栖 スタメン発表
[9.27 J2第31節](アシさと)
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 4 市原亮太
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 44 伊藤元太
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 33 笹修大
MF 41 安井拓也
MF 50 三門雄大
MF 77 加藤潤也
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 11 西川潤
FW 15 酒井宣福
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 37 森下怜哉
DF 91 上原牧人
MF 18 日野翔太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 19 鈴木大馳
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 4 市原亮太
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 44 伊藤元太
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 41 安井拓也
MF 50 三門雄大
MF 77 加藤潤也
FW 13 藤岡浩介
監督
倉石圭二
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 11 西川潤
FW 15 酒井宣福
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 37 森下怜哉
DF 91 上原牧人
MF 18 日野翔太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 19 鈴木大馳
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄