映画『愚か者の身分』試写会に10組20名様をご招待！
今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『愚か者の身分』一般試写会に10組20名様をご招待いたします！
“闇ビジネス”の世界で⽣きるしかなかった3人に、この先どんな未来が待っているのか――
第30回釜山国際映画祭のコンペティション部⾨への選出が発表されたばかりの『愚か者の身分』は、第二回⼤藪春彦新⼈賞受賞作、⻄尾潤の「愚か者の⾝分」(徳間⽂庫)を、Netflixドラマ「今際の国のアリス」 シリーズ「幽☆遊☆⽩書」(23)などの話題作を⼿掛けるグローバルコンテンツを創造するプロデューサー集団 THE SEVENが初の劇場作品として映画化。
岩井俊⼆の元で⻑年助監督として活躍し、⼈間ドラマを巧みに描くことに定評のある永⽥琴監督が、主演に北村匠海、共演に綾野剛、林裕太の豪華実⼒派キャストを迎え、貧しさから闇ビジネスの世界に⾜を踏み⼊れてしまい抜け出せなくなった3⼈の若者たちの運命と、友との絆を描く。
彼らの“3⽇間”の出来事を、3⼈それぞれの視点が交差するトリック感のある展開でエンターテインメントに仕上げながら、若者たちの貧困・世界に侵⾷される⽇本・闇ビジネスの深淵など、今多くの⼈が感じている共感できる社会的テーマも織り込まれている。
【ストーリー】
SNSで女性を装い、言葉巧みに身寄りのない男性たち相手に個人情報を引き出し、戸籍売買を日々行うタクヤ（北村匠海）とマモル（林裕太）。
彼らは劣悪な環境で育ち、気が付けば闇バイトを行う組織の手先になっていた。
闇ビジネスに手を染めているとはいえ、時にはバカ騒ぎもする二人は、ごく普通の若者であり、いつも一緒だった。
タクヤは、闇ビジネスの世界に入るきっかけとなった兄貴的存在の梶谷（綾野剛）の手を借り、マモルと共にこの世界から抜け出そうとするが──。
★★試写会 概要★★
本作公開を前に試写会を実施。抽選で10組20名様をご招待！
【日時】10月14日（火）18：45開場 19：15開映（上映時間：130分）
【会場】文京シビックホール（小ホール）
※出演者の登壇はありません。
※当イベント内容やチケットに関して⽂京シビックホールへのお問い合わせはご遠慮ください。
■受付について
・本試写会は当選者ご本人様(1名様)とお連れ様1名＜合計2名＞のみご参加いただけます。当選者ご本人様の代理入場はできません。
・受付の際、ご当選者様のご本人確認をさせていただきますので、写真付身分証明書（コピー不可）を必ずご持参ください。写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、お名前が確認できる身分証明書2点を必ずご持参下さい。（コピー不可） 身分証明書をご掲示頂けない方は、入場をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
・上映開始時刻以降のご入場はいかなる理由があっても固くお断りいたします。
・座席は指定席ではありません。
・場所取りは一切できません。
・予告なくイベントが中止、日程変更となる場合がございます。予めご了承ください。
・イベント開催についての詳細をSNSなどで公開する行為はお控えいただきますようお願いいたします。
・本当選権利の譲渡、オークションでの転売等は固くお断り致します。そのような行為が発見された場合は、当日の入場をお断りいたします。
・応募内容に、虚偽があった場合、または転売などで当選権利の譲渡を受けたと判断した場合、当選は無効となりますのでご注意ください。
・会場までの交通費・宿泊費・飲食代等は当選者様のご負担となります。なお、自然災害や交通機関の乱れ等による遅延・キャンセル、また会場内外で発生したトラブルについても、主催者は責任を負いかねます。
・イベント参加にあたっては、主催者および運営スタッフの指示、ならびに会場ルールに従っていただきます。
・安全の確保やその他の都合により、試写会の中止、日時変更、開演・開映時刻変更等の場合も交通費や宿泊費等は当選者の負担となります。
・お客様同士のトラブルには、主催者側は一切責任を負いかねます。
・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。また、試写会の模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、この試写会にご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。
・当日の注意事項を遵守いただける方のみ、入場可能となります。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
・イベント中のカメラ(携帯電話含む)やビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。違法行為を発見した場合は、厳正に対処させていただきます。
・当日は荷物検査を行わせていただく場合がございます。
■個人情報の取扱いについて
個人情報は法令に基づく場合を除き、応募者の同意なく第三者に提供することはありません。ただし、運営や発送等の業務を委託する場合には、委託先に対して適切な管理を行います。取得した個人情報は、本イベント終了後、一定期間をもって速やかに廃棄・削除いたします。個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、映画『愚か者の身分』宣伝（orokamono.movie@gmail.com）までご連絡ください。
■映画『愚か者の身分』公開情報
公開日：2025年10月24日（金）
出演：
北村匠海
林 裕太 山下美月 矢本悠馬 木南晴夏
綾野 剛
プロデューサー：森井 輝 監督：永田 琴 脚本：向井康介
原作：西尾 潤「愚か者の身分」(徳間文庫） 主題歌：tuki.「人生讃歌」
製作：映画「愚か者の身分」製作委員会
製作幹事：THE SEVEN
配給：THE SEVEN ショウゲート
PG-12/130分
©2025映画「愚か者の身分」製作委員会
