＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館

【映像】女性の“奇声”「実際の様子」

両国国技館に突如、“女性の奇声”が飛ぶ事態にファンが困惑。まるで悲鳴のような凄まじい叫びに「すごい声」「本当にやめて」「悲鳴すご」などの反響が相次いだ。

幕下四十七枚目・豪ノ湖（武隈）と幕下四十枚目・竜翔（追手風）の一番での出来事。5勝1敗同士の対決、取組は立ち合い豪ノ湖が鋭く当たって左上手を掴むも、竜翔もまわしを掴んで寄っていった。土俵際まで詰め寄られてピンチを迎えた豪ノ湖だったが、徳俵に足をかけて粘ると、鮮やかなうっちゃりを決めて逆転勝利を遂げた。豪ノ湖は6勝目を挙げ、竜翔は2敗目を喫した。

土俵際での白熱した攻防、最後の逆転劇に、客席も大興奮。大きなどよめきが沸き起こった。だがその中でもひと際目立つ“叫び声”が。勝負が決する際に「ぎゃーーー」とまるで悲鳴のような物凄い女性の“奇声”が館内に響きわたった。

取組に熱中して声が出てしまうことは仕方がないとはいえ、他の観客の相撲観戦を妨げないよう節度ある行動が求められている。館内の歓声を切り裂くような“奇声”にABEMAファンも困惑したようで「悲鳴すご」「びっくりした」「どうにかして」「すごい声」「鳥いる？」「客席が動物園みたい」とさまざまな意見が続々と寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）