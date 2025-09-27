「もっと早く知りたかった」投資のプロがすすめる“投資法”がシンプルで賢すぎた

下の図の通り、投資の目的は3つに分けられますが、長期の純投資目的は誰もが考慮すべきです。

誰しも年齢を重ねて老後を迎えれば、働けなくなるわけですから、老後資金などを含めて長期的な視点で準備しておく必要があります。

成功の鍵はたった2つ！ 長期投資で心得るべき鉄則

時間を味方に、リスクを抑える賢者のルール

そこで基本として必ず踏まえておきたい2つのポイントがあります。



❷ 最終的な大幅な損失を避けること ❶ 長期間にわたる 投資 であること❷ 最終的な大幅な損失を避けること

老後資金を貯めるには、短期的に元本が減少することがあっても、長期的にはできるだけ大きな利益を見込める手法を選ぶ必要があります。

そのためにも、やはりオルカン（三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」）を中心とした投資信託やETF（上場投資信託）を活用して、株や債券に資産を分散させるグローバル分散・パッシブ投資が王道となります。

ただし、現金をほとんど残さず、全資産をフルポジションでオルカンだけ、つまり株式だけに集中させるのはリスク量の観点からおすすめしません。現金を残したり、債券投資を組み合わせたりすることが重要です。

忙しい人でも大丈夫！ 究極のシンプル投資術

年金運用のプロに学ぶ「守りながら増やす」黄金比率

この点を満たす方法として、もっとも単純で、投資に多くの時間を割けない人におすすめしたいのが、「GPIF簡易ポートフォリオ」です。GPIFというのは、日本の年金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人」のことです。

金融資産を「オルカン50％＋日本円（現金）50％」で持つ方法こそ、これに該当します。

GPIFは株式と債券の割合を半々にしていますが、私が提唱する「GPIF簡易ポートフォリオ」は、債券の代わりに現金を保有するということです。さらに株式はグローバルな全世界株式、つまりオルカンのみを対象としています。

「日本株は？」その疑問、スッキリ解消します

オルカン1本で、世界も日本もまるごと応援

ここで「オルカンだけでなく日本株にも投資をすべきでは？」と疑問を抱く人がいるかもしれません。

しかし、オルカンが扱う全世界株式には日本株も含まれているので問題ありません（2025年6月30日時点で日本株の割合は4.8％）。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。